Armands Ruks: Vecrīgas pulksteņu veikala aplaupītāji gatavojās jaunam uzbrukumam Somijā
Valsts policija ziņo, ka aizturētie serbu tautības vīrieši, kas aprīlī aplaupīja luksusa pulksteņa veikalu Vecrīgā, gatavojās līdzīgai laupīšanai Somijā, bet tika apturēti vēl gatavošanās stadijā.
Jau ziņots, ka šī gada oktobrī Somijā tika aizturētas trīs personas, kas aprīlī Vecrīgā aplaupīja luksusa pulksteņu veikalu. Kā norāda likumsargi, veikalam tika nodarīti zaudējumi 690 tūkstošu eiro apmērā, bet notvertie vīrieši bija devušies uz Somiju, lai valstī veiktu līdzīga veida noziegumu kā Latvijā.
Starptautiskā sadarbībā Valsts policija noskaidroja, ka laupīšanu veica četri gados jauni vīrieši no Serbijas - vecumā līdz 30 gadiem. Trīs organizētās grupas dalībnieki tika aizturēti Somijā, savukārt ceturtais grupas dalībnieks joprojām bēguļo.
Likumsargi norāda, ka aizturētās personas Somijā jau gatavojās nākamās laupīšanas izdarīšanai līdzīgā veidā kā Latvijā, par ko arī sākts kriminālprocess. Somijas likumsargi personas aizturēja gatavošanās stadijā.
"Rokraksts iezīmējās, proti, pat lielais āmurs [vitrīnas izdauzīšanai] tika iegādāts Somijā un izlūkots jau konkrēts pulksteņu veikals," atzīst VP priekšnieks Armands Ruks.
"Mums ir pamats uzskatīt, ka arī vairākās citās Eiropas valstīs šī organizētā mobilā noziedzīgā grupa ir izdarījusi noziegumus, bet izmeklēšanas interesēs es neesmu pilnvarots par citām valstīm informēt. Viennozīmīgi pavedieni deva iespēju šīs personas iekļaut starptautiskajās informācijas sistēmās un, izmantojot informācijas apmaiņu, sadarbībā iesaistot "Eiropol" un "Eirojust", attiecīgi tika konstatētas šīs personas Somijā, kur gatavoja līdzīgu noziegumu," norādīja Ruks.
Policijas priekšnieks žurnālistiem norādīja, ka personas patlaban īpaši nav vērstas uz sadarbību, bet pierādījumu esot pietiekami daudz, lai vēlāk lietu varētu virzīt uz prokuratūru un tiesu. Šobrīd kompetentās iestādes ārvalstī risina jautājumu par personu izdošanu Latvijai kriminālvajāšanai.
Komentējot to, kāpēc Latvijā laupīšana notikusi darba dienas laikā, nevis naktī, Ruks pieļāva, ka dienas gaišais laiks izvēlēts, jo cilvēku plūsma un transporta kustība savā ziņā dod iespēju noziedzniekiem ātrāk noslēpties.
Ruks arī medijiem norādīja, ka Eiropā šādi uz dažādiem noziegumiem orientēti grupējumi ir mobili, lai viņus pēc iespējas nevarētu notvert, turklāt viņi gatavo atkāpšanās ceļus un cenšas neizmantot telefonus. Latvijas policija sekmīgi cīnoties, turklāt grupējumu darbību ietekmējusi arī stingrā robežkontrole uz austrumu robežām.
Ruks intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" pauda lepnumu, ka noziegumu izdevās atklāt tieši Latvijas policijai. Viņš apgalvoja, ka lieta ir atklāta un nekas neliecinot, ka noziegumā būtu iesaistīti Latvijas valstspiederīgie.
Konteksts
Šī gada 29. aprīlī gaišā dienas laikā organizēta, bruņota personu grupa aplaupīja Vecrīgas pulksteņu veikalu. Bruņotās aupīšanas laikā, personas piedraudēja ar šaujamieroci, kā arī pielietoja fizisku spēku un piparu gāzi pret veikala darbiniekiem un apmeklētāju. Laupītājiem dažu minūšu laikā izdevās piesavināties ap 80 ekskluzīvu rokas pulksteņu, pēc kā viņi steigšus pameta notikuma vietu ar transportlīdzekli, kuram bija uzstādītas nozagtas numurzīmes.
Saņemot informāciju par noziedzīgo nodarījumu, Valsts policija nekavējoties uzsāka personu meklēšanas pasākumus, tostarp daļā Latvijas izsludinot plānu “Slazdi”, tomēr tie nevainagojās ar tūlītējiem panākumiem un laupītājiem izdevās aizmukt, kopumā veikalam nodarot zaudējumus ap 690 000 eiro apmērā.
Par noziedzīgo nodarījumu Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde sāka kriminālprocesu atbilstoši Krimināllikuma 176. panta ceturtajai daļai par laupīšanu, ja tā izdarīta, lietojot šaujamieročus, ja tā izraisījusi citas smagas sekas un pēc Krimināllikuma 185. panta pirmās daļas par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu.