Izrauj telefonu un sarīko kautiņu: Rīgā autobusā aplaupa pasažieri; uzbrucējs apcietināts
Šā gada 24. novembrī pasažieru autobusā Rīgā, Kurzemes priekšpilsētā, notika laupīšana. Valsts policija aizturējusi kādu 2001.gadā dzimušu vīrieti, kurš novembra beigās Rīgā, Kurzemes priekšpilsētā, pasažieru autobusā aplaupīja citu vīrieti.
Incidents noticis 24.novembrī. Sākotnējā informācija liecina, ka sabiedriskajā transportā svešinieks pieprasījis kādam pasažierim atdot viņam savu "Samsung" mobilo tālruni. Saņemot atteikumu, ļaundaris to izrāvis cietušajam no rokām.
Starp abiem vīriešiem autobusā izcēlies kautiņš, kura rezultātā telefona īpašniekam nodarīti maznozīmīgi miesas bojājumi.
Lai gan aculieciniece izsauca policiju, līdz likumsargu ierašanās brīdim uzbrucējs notikuma vietu bija pametis. Veicot izmeklēšanu, Rīgas Pārdaugavas pārvaldes likumsargi noskaidroja iespējamās vainīgās personas identitāti un pirmdien, 9.decembrī, viņu aizturēja.
Aizturētais jau iepriekš sodīts par laupīšanām, tostarp personu grupā. Šobrīd viņam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma panta par laupīšanu. Par šādu noziegumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu.
Valsts policija turpina izmeklēšanu ciešā sadarbībā ar Rīgas Pārdaugavas prokuratūru un atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.