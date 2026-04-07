Aizvadīts mazo vokālistu konkursa “Mārupes Cālis 2026” fināls
Mārupes novadā Lieldienu gaidas tradicionāli ieskan ar mazo vokālistu konkursa “Mārupes Cālis” finālu.
Šogad Zaļajā ceturtdienā uz skatuves kāpa 19 drosmīgi, talantīgi jaunie mākslinieki no visa novada – mazie dziedātāji ar elpu aizraujošiem priekšnesumiem apliecināja, ka Mārupes novadā aug patiesi izcila jaunā mūziķu paaudze.
Pasākumu vadīja bērnu iemīļotais tēls Ričijs Rū un Rūta Reinika Preisa. Gaisotni cēla muzikāls priekšnesums ar nikelharpu – unikālu, senu zviedru stīgu instrumentu, kura saknes 14. gadsimtā. Ar šo nikelharpas skanējumu visus iepriecināja Adriāna Marta Gotlube, vēsta Mārupes novada pašvaldība.
Starpbrīdī bērni radoši izpaudās – zīmēja, krāsoja, mielojās ar cepumiem un atspirdzinājumiem. Kamēr žūrija pieņēma sarežģītus lēmumus, mazie mākslinieki svinēja noskaņu, fotografējoties ar iemīļoto tēlu Ričiju Rū un iemūžinot mirkļus īpašā fotokastē. Tie bija īsti ģimenes svētki gan dalībniekiem, gan atbalstītājiem.
Bērnu sniegumu vērtēja profesionāla, pieredzējusi žūrija: tautas mūzikas orķestru diriģente, mūzikas pedagoģe un Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas dibinātāja Vita Paulāne, godalgotā režisore un skatuves runas pedagoģe Laura Čaupale Skrodere, kā arī komponists, producents, tekstu autors un grupas “Citi Zēni” saksofonists Dagnis Roziņš. Žūrijas sastāvu papildināja Mārupes Kultūras nama direktore un novada domes deputāte Ira Krauja Dūduma – 80. gadu latviešu estrādes leģenda, kas joprojām aktīvi muzicē.
Šogad žūrijas komisijai uzdevums bija īpaši sarežģīts, jo visi 19 dalībnieki bija izcili sagatavojušies un sniedza augstvērtīgu sniegumu. Tomēr pēc rūpīgām diskusijām un vērtēšanas tika paziņoti šī gada laureāti.
Par Mārupes novada SUPER CĀLI 2026 vecuma grupā 2–4 gadi kļuva Elīza Indāne (PII “Zeltrīti”), balvā saņemot mūzikas instrumentu – ukuleli. Savukārt vecuma grupā 5–7 gadi prestižo SUPER CĀĻA titulu un galveno balvu izcīnīja Sandris Bojkovskis (PII “Saimīte”).
Visi finālisti saņēma ne tikai godpilno “Mārupes novada Cālis 2026” titulu, bet arī vērtīgas piemiņas dāvanas – Ričija Rū krāsojamās grāmatas un mūzikas instrumentus kazū. Īpašas Lidostas "Rīga" simpātiju balvas saņēma Frīda Plešanova (PII “Zīļuks”) un Remi Žukovs (PII “Lienīte”), bet Mārupes Kultūras nama simpātiju balvu ieguva Paula Anna Zolte (PII “Lienīte”).
Mārupes novads lepojas ar izcilajiem pedagogiem, kas palīdzējuši bērniem atklāt talantus - Martai Bērziņai, Kristīnei Bierandei, Oksanai Gotlubei, Elīnai Skudrai, Līgai Taubei, Lienai Bernhardei, Norai Nuksei, Allai Beļickai, Ramonai Mediņai un Kaivai Gaigalai.