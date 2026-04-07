Indras Vilipsones kultūrpieturas nedēļai. Ko ieplānot no 6. aprīļa līdz 12. aprīlim?
Esam baudījuši četras brīvas dienas, gan saulītes sildītas, gan lietus lāšu rotātas, bet nu laiks pašķirstīt kultūras notikumu kalendāru un rast dažas pieturas, kas varbūt varētu noderēt arī jūsu ikdienas gaitās.
Mani pašu ļoti interesē Andreja Žagara fonda rīkotie sarunu cikli. Šoreiz par pasaulslaveno latvieti – diriģentu Marisu Jansonu, stāstnieces lomā būs “Radio Klasika” direktore Gunda Vaivode, godīgi sakot kādu citu būtu grūti iedomāties. Un tā - “SARUNAS. Mariss Jansons. Zināmais un nezināmais” notiks 9. aprīlī plkst. 19.00 leģendārajā Rīgas restorānā “Osiris TELPA”.
Gunda Vaivode par savu stāstījumu saka: “Diriģents Mariss Jansons joprojām ir viens no spožākajiem lielumiem (Saimons Retls teica – “lielākais no mums”) pasaules atskaņotājmākslā. Par izcilajām interpertācijām viņš saņēma ne tikai profesionāļu pielemtas balvas, valstu atzinības, bet arī apskaužamu publikas mīlestību. Viņš mūzikā dega, reizēm pārdega un tad atkal sēja pavedienus no jauna. Kāda bija Marisa Jansona redzamā skatuves dzīve iepretim citiem neredzamajai disciplīnai, perfekcionismam, trauksmei, nevarēšanai, kādi bija viņa mazie ikdienas iepriecinājumi un sapņi – par to daudz esmu runājusi ar diriģenta dzīvesbiedri, asistentēm un mūziķiem. Mariss reiz teica: “Man ir ļoti svarīgi tikties ar cilvēkiem, sarunāties, gūt labas atziņas. Tas gan gadās tik reti… Bet šīs tikšanās uzlādē manas „baterijas”.” Tas ir labs iemesls būt kopā gan ar Marisa Jansona, gan viņa cienītā Andreja Žagara draugiem mūzikā un vienkārši interesentiem, lai vēlreiz iezīmētu lielas personības sarežģīto ceļu mākslas pasaulē.”
Vēl bez steigas pa nedēļu var iegriezties Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, jo tur 11. aprīlī gaidāms patiešām intriģējošs pasākums visai ģimenei. Turpinot sirsnīgu tradīciju, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (DMDM; Skārņu ielā 10, Rīgā) sestdien, 11. aprīlī, plkst. 12.00–16.00 aicina jūs uz Ģimenes dienu “Pavasara ateljē”, kurā ģimenes un draugu lokā gan mazi, gan lieli varēs iesaistīties radošās aktivitātēs un gūt jaunas, aizraujošas pieredzes, modelējot vāzes ziediem, tekstila dizainu un mēbeļu maketus. Šī pavasara Ģimenes dienas programmu iedvesmojuši DMDM pastāvīgo ekspozīciju daudzveidīgie dārgumi un izstāde “Art Deco – līdz mūsdienām. Dizains un amatniecība Francijā”. Tajā apskatāmi nozīmīgi dizaina paraugi no Francijas Nacionālā mēbeļu fonda (“Mobilier national”) Parīzē, kā arī Esterkinu ģimenes “Daum” manufaktūras “Art Deco” stila stikla vāžu kolekcija. Likšu saiti, tur viss precīzi aprakstīts, kā vajadzētu šim aizraujošajam notikumam sagatavoties.
Un trešā pietura būs festivāls “Pink Noise Riga”, kas pirmoreiz 2024. gada rudenī izskanēja Brenforda Marsalis un Latvijas Radio bigbenda kompānijā arī šopavasar ļoti stilīgi pieskandinās mūsu galvaspilsētu no 10. līdz 12. aprīlim. 10. aprīlī “Laryssa Kim” – Pavasara sesijas atklāšanas vakars kopā ar Itāļu–kongo dziedātāju un komponisti Larisu Kimu (Laryssa Kim) kultūrvietā “M/House of Jazz”. Vakara kulminācijā - "Three Voices Session” “M/House of Jazz” jeb jauno talantu parāde ar Gerdu Timrotu, JULIANNU un Mariju Valmieru. 11. aprīlī gaidāms Nubaijas Garsijas kvartets koncertzālē "Palladium". Sestdienas vakarā uz "Palladium" skatuves kāps viena no pasaules pieprasītākajām džeza saksofonistēm Nubaija Garsija (Nubya Garcia). Viņas koncerta publiku “Palladiumā” iesildīs DJ Toms Grēviņš ar īpaši šim vakaram gatavotu mūzikas programmu “Jazz on Vinyl”, bet pēc koncerta visi atkal gaidīti “M/House of Jazz” uz “Pink Noise Jam Session”. Savukārt 12. aprīlī Intara Busuļa “Lush Life Quintet” piestās “Mūzikas namā Daile”. Pavasara sesijas noslēdzošajā vakarā festivāls piedāvās “Lush Life Quintet” pirmizrādi. Iedvesmojoties no džeza leģendas Džona Koltreina simtgades, “Pink Noise Riga” festivāla pavasara sesijas noslēgumā īpaša vieta atvēlēta instrumentālās mūzikas zelta fondam – tenorsaksofona un vokāla dialogam. Nu ar glanci, kā saka paši rīkotāji!
Jauku un bagātu kultūrnedēļu!