Piektdaļas ganāmpulka bojāeja Ķemeru nacionālajā parkā neesot nekas īpašs, uzskata apsaimniekotājs
Ķemeru nacionālā parka Dunduru pļavās šajā ziemā bojā gājuši aptuveni 20% no ganāmpulka, kuru veido taurgovis un "Konik" zirgi, partijas "Progresīvie" rīkotajā diskusijā atzīmēja Ķemeru nacionālā parka fonda vadītājs Andis Liepa, paužot vērtējumu, ka šāda mirstība pēc bargas ziemas nav ārkārtēja.
Kāds skats paveras Dunduru pļavās, kas šokēja sabiedrību; 12.03.2026.
Viņš skaidroja, ka Dunduru pļavās patlaban ir no 110 līdz 115 taurgovīm un aptuveni 90 līdz 95 zirgiem, Lielupes palienē ir apmēram 100 taurgovis un 90 zirgi. Pēc Liepas paustā, dabā pēc bargām ziemām šo dzīvnieku mirstība var pārsniegt 50%, tāpēc 20% šajā gadījumā neesot ārkārtējs rādītājs.
Ķemeru nacionālā parka fonda vadītājs uzsvēra, ka dzīvnieku līķi parasti tiek atstāti dabā apzināti, jo tie kalpo par barību maitēdājiem. Taču šogad saistībā ar spiedienu no sabiedrības kritušie dzīvnieki tika savākti un aizvesti utilizācijai.
Dzīvnieku un dabas aizstāvis Sandris Ādmenis norādīja, ka Dunduru pļavās dzīvojošo dzīvnieku dzīves kvalitāte esot augstāka nekā fermās, kur mirstība gadā sasniedz aptuveni 50%. Viņš pieminēja arī iespējamos risinājumus populācijas regulēšanai nākotnē. Dzīvnieku un dabas aizstāvis klāstīja, ka kontracepcijas vakcīnas jau tiekot izmantotas attiecībā uz ziloņiem Dienvidāfrikas nacionālajos parkos, kā arī attiecībā uz zirgiem ASV un Rumānijas Donavas deltā.
Zoologs Vilnis Skuja apšaubīja esošā modeļa ilgtspēju, norādot, ka "rewilding" jeb savvaļošana prasa lielas, savstarpēji saistītas teritorijas un plēsēju klātbūtni. Skujas ieskatā ierobežotā platībā darbojas tā sauktais "salas efekts" - jo mazāka teritorija, jo grūtāk tajā izdzīvot lieliem dzīvniekiem, turklāt epidēmijas gadījumā visa populācija var aiziet bojā. Viņš secināja, ka Ķemeru nacionālajā parkā vilku praktiski vairs nav, kas apgrūtina dabiskas ekosistēmas funkcionēšanu.
Kā vēstīts, Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) pēc atkārtotas un padziļinātas pārbaudes Dunduru pļavās, kur konstatēts liels skaits kritušu taurgovju un "Konik" šķirnes zirgu, secinājusi, ka ir pārsniegts nomas līgumā noteiktais ganāmpulka blīvums.
Kā aģentūru LETA iepriekš informēja DAP Komunikācijas un dabas izglītības departamenta direktore Elīna Ezeriņa, ja līgumā noteiktais maksimālais dzīvnieku blīvums ir 0,9 liellopu vienības uz hektāru (ha) laika periodā no 15. maija līdz 15. septembrim, tad pārbaudes laikā tas sasniedza 1,38, kas ilgtermiņā var radīt negatīvu ietekmi uz zālāju biotopiem, tostarp uz zālājos ligzdojošām putnu sugām, uzsvēra DAP.
Pārbaudes rezultātā nomniekam - nodibinājumam "Ķemeru Nacionālā parka fonds" - uzdots līdz šā gada 15. maijam veikt pasākumus, lai dzīvnieku skaits Dunduru pļavās nepārsniegtu noteikto ganīšanas blīvumu. Tāpat noteikts uzlabot žoga infrastruktūru un apmeklētāju informēšanu, kā arī līdz šā gada 23. martam gan Dunduru, gan Lielupes palieņu pļavās nodrošināt kritušo dzīvnieku utilizēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Arī atkārtotās pārbaudes laikā nav konstatēti dabas aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi, norādīja DAP.
Pārbaudes laikā tika apsekotas visas zemes vienības Dunduru pļavās, kurās saskaņā ar zemes nomas līgumu zālāju apsaimniekošana tiek nodrošināta, tos noganot ar taurgovīm un "Konik" šķirnes zirgiem. Tika konstatēts, ka zālāju apsaimniekošana ar noganīšanu atbilst teritorijas izmantošanas mērķim un ir piemērota metode bioloģiski vērtīgo zālāju uzturēšanai, informēja Ezeriņa.
Pārbaudē konstatēta arī nepieciešamība uzlabot ganību žoga stāvokli, lai novērstu dzīvnieku izkļūšanu ārpus aploka, kā arī paplašināt informējošo zīmju, kas brīdina par elektrisko ganu un aizliegumu atrasties aplokā, izvietojumu, ņemot vērā teritorijas apmeklētāju plūsmu.
Pārbaudes laikā, izmantojot drona fiksācijas, Dunduru pļavu aplokos konstatēti 30 krituši dzīvnieki - četri "Konik" zirgi un 26 taurgovis. Jāņem vērā, ka teritorijas specifikas un citu apstākļu dēļ - mitruma, applūšanas, reljefa, kā arī dzīvnieku uzvedības - pilnīga visu gadījumu fiksācija ir apgrūtināta, skaidroja DAP.
Kā vēstīts, Valsts policijā sākts kriminālprocess saistībā ar dzīvnieku bojāeju Ķemeru nacionālā parka Dunduru pļavās.
Kriminālprocess pagaidām sākts pēc Krimināllikuma 20. nodaļas "Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību" un notiek lietas izmeklēšana.
Jau ziņots, ka Pārtikas un veterinārais dienests, pārbaudot ziņojumus par mirušām taurgovīm Ķemeru nacionālā parka Dunduru pļavās, konstatējis, ka dzīvniekiem nav infekcijas slimību pazīmju, tādēļ epizootiju jeb slimību izplatīšanās draudi nepastāv.
Ķemeru nacionālā parka fonds nodrošina Dunduru pļavās mītošo taurgovju un zirgu uzraudzību.