Šodien 21:11
Brīdina par iespējamu dronu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā
Pirmdienas vakarā Balvu novada un Ludzas novada iedzīvotāji saņēmuši brīdinājumu par iespējamu drona radītu apdraudējumu gaisa telpā, liecina informācija lietotnē "112 Latvija", kā arī interneta mājaslapā "112.lv".
Iedzīvotāji tiek aicināti, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam, bet zvanīt pa tālruni 112. Tāpat izplatīts aicinājums meklēt patvērumu ēkas iekšienē vai palikt telpās, aizvērt logus un durvis. Vairāk informācijas par rīcību šādās situācijās atrodama mājaslapā "sargs.lv".