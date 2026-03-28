VIDEO: krievu okupanti ar "Shahed" droniem uzbrukuši Odesai, cietis arī dzemdību nams
Krievijas okupācijas armija veica masveida dronu triecienu civilajai infrastruktūrai Odesā, kā rezultātā cieta civiliedzīvotāji.
Naktī uz 28. martu krievu okupanti atkal uzbruka civilajai infrastruktūrai Odesā un Odesas apgabalā, kā rezultātā cieta civiliedzīvotāji un tika nodarīti postījumi, tostarp dzemdību namam.
Par to "Facebook" ziņoja Odesas pilsētas Militārās pārvaldes vadītājs Serhijs Lisaks. Viņš norāda, ka Odesas infrastruktūra nakts laikā tika pakļauta plašam Krievijas "Shahed" dronu uzbrukumam.
Plkst. 1:51 tika ziņots, ka ienaidnieka uzbrukuma rezultātā bojātas dzīvojamās ēkas un infrastruktūra pilsētā. Vēlāk Odesas pilsētas Militārās pārvaldes vadītājs precizēja, ka Primorskas rajonā bojāta dzemdību nama slimnīca, bet neviens nav cietis, jo atrodas patvertnē. Primorskas rajonā bojātas arī trīs izglītības iestādes un viena daudzstāvu dzīvojamā ēka, kas daļēji iznīcināta starp ceturto un piekto stāvu. Primorskas rajonā reģistrēti arī privātmāju postījumi. Dažas no tām ienaidnieka uzbrukuma rezultātā sāka degt.
Viens no Krievijas droniem trāpīja arī daudzstāvu dzīvojamai ēkai Hadžibejas rajonā. Par laimi, neviens negāja bojā vai neguva ievainojumus. Sākotnēji tika ziņots, ka 28. marta naktī Krievijas gaisa uzbrukumā Odesā gājis bojā viens cilvēks, bet vēl 12 ievainoti, tostarp bērns. Medicīnas personāls divu ievainoto veselības stāvokli vērtē kā nopietnu. Visi ievainotie saņem nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Dzemdību nama personāls un pacienti ir evakuēti. Uzvaras parkā ir izveidota operatīvā grupa, lai sniegtu palīdzību ievainotajiem.