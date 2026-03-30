Rucavas un Dunikas pagastu apvienības pārvaldes vadītāja amatā apstiprināts Ģirts Laugalis
Dienvidkurzemes novada dome 26. martā Rucavas un Dunikas pagastu apvienības pārvaldes vadītāja amatā apstiprināja līdzšinējo Bārtas un Kalētu apvienības vadītāju Ģirtu Laugali, kurš uzsver godīgumu, atklātu sarunu un sadarbību ar iedzīvotājiem kā savas darba pamatprincipus. Viņš izvēlēts atklātā konkursā ar augstāko punktu skaitu, un šī bija pirmā reize, kad izvērtēšanā piedalījās arī iedzīvotāju padomes pārstāvis.
Pašvaldībā Ģ. Laugalis strādā kopš 2014. gada, konkursa kārtībā kļūstot par Bārtas pagasta pārvaldes vadītāju bijušajā Grobiņas novada pašvaldībā. Iepriekš viņš strādāja uzņēmumā “UPB”, kur veica montāžas darbus gan Latvijā, gan Šveicē, Dānijā, Zviedrijā, Vācijā un vēl citās valstīs, un vēlāk uzņēmumā “Via-S”, kur strādāja par Sagādes daļas vadītāju.
Kad 2021. gadā izveidoja Dienvidkurzemes novadu, Ģ. Laugaļa pārvaldītajai Bārtas pagasta teritorijai pievienoja Kalētu pagastu. Kolēģu atvaļinājuma laikā viņš jau iepriekš aizvietojis Rucavas un Dunikas pagastu apvienības pārvaldes vadītāju, tāpēc, gatavojot pieteikumu šim amatam, Ģ. Laugalis atzina: “Man teritorija ir pazīstama, ar cilvēkiem esmu iepazinies, problēmas un arī labās lietas zinu, tāpēc man šķiet, ka mēs varētu labi sadarboties un rūpēties par šo teritoriju attīstību.”
Ieskicējot turpmāko sadarbību ar Rucavas un Dunikas ļaudīm, Ģ. Laugalis neslēpj, ka viens no viņa galvenajiem principiem saskarsmē ar cilvēkiem ir godīgums un atklāta valoda. “Ja ir problēmas, nākam kopā, runājam tiešu valodu un risinām, nevis bakstāmies pa stūriem un cits uz citu skatāmies ar aizdomām un neuzticību,” viņš saka. “Arī tad, ja noticis kas nelabs – runājam un domājam, ko darīt.”
Ģ. Laugalis uzskata, ka kopā ar Bārtas un Kalētu apvienības pārvaldes komandu un arī iedzīvotājiem ir padarīts daudz labu darbu, lai pagastu uzkoptu un arī pie dažādu svētku rīkošanas. Pagaidām viņš turpinās pildīt arī Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvaldes vadītāja pienākumus.
“Izvēle pieteikties Rucavas un Dunikas pagastu pārvaldes vadītāja amatam man nebija nejauša,” atklāj Ģ. Laugalis. “Dzīvē bieži notiek tā, ka negaidīti tiek piedāvāti jauni izaicinājumi un tieši šādi brīži liek izvērtēt savas spējas, pieredzi un vēlmi. Arī es jutu, ka ir pienācis laiks spēlēt plašākā laukumā – ne tikai domāt par ierastajiem pienākumiem, bet iesaistīties plašākā kopienas attīstībā un saimniecisku lēmumu pieņemšanā.” Viņš uzsver, ka Rucava un Dunika ir vietas ar bagātu vēsturi un stiprām tradīcijām un tāpēc viņam ir svarīgi, lai tās turpinātu attīstīties, nezaudējot savu identitāti. “Es ticu, ka ar atbildīgu darbu, sadarbību ar iedzīvotājiem un atvērtu prātu, var panākt pozitīvas pārmaiņas. Pieņemot šo izaicinājumu, es arī apzinos atbildību, ko tas prasīs no manis,” viņš vēl piebilst. “Taču šādi izaicinājumi dod iespēju augt gan profesionāli, gan personiski. Un es esmu gatavs strādāt!”
Brīvajā laikā Ģ. Laugalis ir mednieks kolektīvā “Būvmeistars”, un viņa aizrautība ir ēst gatavošana. To viņš iepriekšējā darba vietā ir pierādījis gan talkās, gan dažādos svētkos un citos pasākumos, kur Ģirta vārītā gardā zupa bijusi neatņemama pasākuma daļa. Gatavot viņš iemācījies jau bērnībā, dzīvojot kopā ar mammu, kura daudz strādāja. Jau pieaugušā vecumā Ģ. Laugalim šī nodarbe esot vaļasprieks, ko viņš īsteno, radoši dažādojot receptes pēc izjūtas un savas garšas.
Dienvidkurzemes novada pašvaldībā šā gada 5. februārī izsludināja atkārtotu ārējo konkursu uz Rucavas un Dunikas pagastu apvienības pārvaldes vadītāja amatu, kurā pieteikumus iesniedza pieci pretendenti. Visi saņēma uzaicinājumu uz pārrunām. Konkursa komisija par labāko pretendentu atzina Ģ. Laugali, kurš kopvērtējumā saņēma augstāko punktu skaitu.
Jāpiezīmē, ka šī bija pirmā reize Dienvidkurzemes novada pieredzē, kad pretendentu izvērtēšanas komisijā piedalījās arī iedzīvotāju padomju pārstāvis.