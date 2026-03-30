Ventspils slimnīca aprīlī piedāvā lekcijas topošajiem vecākiem.
Ventspils slimnīca aprīlī piedāvā lekcijas topošajiem vecākiem
Aprīlī topošie vecāki tiek aicināti uz klātienes lekcijām Ventspils slimnīcā. Lekciju laikā būs iespēja iegūt praktiskas un ikdienā noderīgas zināšanas par krūts barošanu, hendlingu, pareizu jaundzimušā aprūpi, kā arī par dzemdību procesu un pēcdzemdību periodu. Lekcijās varēs uzdot sev interesējošus jautājumus, saņemt speciālistu ieteikumus un gūt lielāku pārliecību, gatavojoties mazuļa ienākšanai ģimenē.
Lekciju grafiks aprīlī:
- 7. aprīlis, plkst. 17.00 – “Dzemdības, pēcdzemdību periods”. Lekciju vada vecmāte Amanda Čakste. Vecmāte Amanda dalīsies praktiskos padomos, kas palīdzēs izprast un sagatavoties dzemdībām un pēcdzemdību periodam – kad ir piemērotākais laiks doties uz dzemdību nodaļu, kā norit dzemdības, ko ņemt līdzi, dodoties uz dzemdībām. Tāpat vecmāte iepazīstinās topošās māmiņas ar dzemdību sāpju remdēšanas paņēmieniem, kā arī pastāstīs par pēcdzemdību periodu un drošu mājupceļu.
- 16. aprīlis, plkst. 17.00 – “Pozas un elpošana dzemdībās”. Lekciju vada vecmāte Annija Brensone. Lekcijā māmiņām tiks parādītas elpošanas tehnikas, kam ir liela nozīme dzemdību procesā, īpaši – dzemdību beigu fāzē. Tāpat lekcijā demonstrēs, kādas pozas iespējams pielietot dzemdību laikā, lai atvieglotu kontrakcijas un justos ērti.
- 23. aprīlis, plkst. 17.00 – “Krūts barošana”. Lekciju vada vecmāte Krista Zēberga. Lai zīdīšana noritētu veiksmīgi, lekcijā vecmāte Krista pastāstīs par zīdīšanas tehnikām, mātes piena veidošanos un psiholoģiskajiem aspektiem.
- 29. aprīlis, plkst. 17.00 –“Handlings – prasmīga zīdaiņa aprūpe”. Lekciju vada sertificēta fizioterapeite Arnita Birziņa. Kā bērniņu pareizi turēt un pārvietot? Kā pareizi nomainīt autiņbiksītes? Kā pareizi mazuli apģērbt un noģērbt? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes palīdzēs rast fizioterapeite Arnita. Šī lekcija būs noderīga kā mammām, tā tētiem.
Lai pieteiktos lekcijai vai lekcijām, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu, izmantojot zemāk norādīto saiti: https://form.jotform.com/253551717954061
Ja rodas jautājumi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu zkrs.komunikacija@ventspils.lv vai zvanot pa tālruni 636 20982.