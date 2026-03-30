No 1. aprīļa stājas spēkā izmaiņas atsevišķu pakalpojumu cenās Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā
Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā no 1. aprīļa tiek veiktas izmaiņas atsevišķu maksas pakalpojumu cenrādī. Cenu izmaiņas attiecas uz salīdzinoši nelielu daļu pakalpojumu – aptuveni 18,5 % jeb nepilnu piekto daļu no kopējā pakalpojumu klāsta. Apstiprinātais maksas pakalpojumu cenrādis, kas stāsies spēkā 1. aprīlī, būs pieejams slimnīcas mājaslapā.
Izmaiņu iemesli
Pēdējos gados ievērojami pieaugušas cenas dažādām precēm un pakalpojumiem, kas ir palielinājis ārstniecības izmaksas. Jāņem vērā, ka slimnīca jau vairākus gadus nav veikusi būtiskas cenu izmaiņas un līdz šim izmaksu pieaugums lielā mērā tika segts no slimnīcas resursiem. Šobrīd veiktās korekcijas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību, kvalitāti un pieejamību arī turpmāk.
Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Lācis uzsver: “Apzināmies, ka jebkuras cenu izmaiņas pacientiem var radīt papildu slogu, un šādus lēmumus pieņemt nav viegli. Tomēr pēdējo gadu laikā būtiski pieaugušas izmaksas, kas saistītas ar veselības aprūpes nodrošināšanu, un līdz šim šo pieaugumu lielā mērā esam kompensējuši no slimnīcas iekšējiem resursiem. Veiktās izmaiņas cenrādī ir nepieciešamas, lai sniegto pakalpojumu cenas nosegtu pašizmaksu un slimnīca arī turpmāk varētu nodrošināt kvalitatīvu, drošu un pieejamu ārstniecību reģiona iedzīvotājiem.”
Cenu veidošanas principi
Slimnīcas pakalpojumu cenas tiek noteiktas pamatojoties uz to pašizmaksu, lai nodrošinātu, ka ieņēmumi sedz pakalpojumu sniegšanas izmaksas. Normatīvais regulējums neparedz, ka valsts un pašvaldību ārstniecības iestādes var mākslīgi pazemināt cenas, jo tas kropļo konkurenci un cenu atbilstību rūpīgi uzrauga arī Konkurences padome.
Slimnīcas prioritāte – pieejama un kvalitatīva aprūpe
Slimnīca arī turpmāk strādās, lai nodrošinātu pacientiem kvalitatīvus, pieejamus un savlaicīgus veselības aprūpes pakalpojumus, vienlaikus pielāgojoties ekonomiskajiem apstākļiem un saglabājot ilgtspējīgu darbību.