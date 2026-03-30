Pēdējo reizi manīts nakts vidū uz šosejas pie Greivuļu apļa: policija meklē bezvēsts pazudušo Māri Vaičuli
Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošu 1992. gadā dzimušo Māri Vaičuli.
Vīrietis pēdējo reizi redzēts šā gada 29. martā, un kopš tā laika nav zināma viņas atrašanās vieta.
Policijas rīcībā ir informācija, ka pēdējo reizi vīrietis tika manīts šā gada 30.martā ap pulksten 02.00 Rēzeknes novada Verēmu pagastā uz ceļa A12 netālu no apļveida krustoja (Greivuļu apļis).
Pazīmes: augums aptuveni 190 cm, vidēja miesas būves, tumšas krāsas iesirmi īsi mati.
Bija ģērbies: melnas krāsas sporta biksēs, melnas krāsas sporta jaka, melna ziemas virsjaka ar kapuci, kājās baltas krāsas sporta tipa apavi "Adidas".
Valsts policija aicina apskatīt vīrieša fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu vai arī var sniegt informāciju, kura var būt lietderīga meklēšanas pasākumiem, zvanot pa tālruņa numuriem 64603535, 112 vai sniedzot informāciju e-pastā-valdis.rutkovskis@latgale.vp.gov.lv