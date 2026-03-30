Šodien 11:05
VIDEO: Daugavpilī meklētais vīrietis pats ieskrien policijas nagos, izdarot jaunu pārkāpumu
Trešdienas, 25. marta, rītā pašvaldības policijas Videonovērošanas nodaļas darbinieki, veicot ikdienas pilsētas monitoringu, pilsētas centrā pamanīja bojātu infrastruktūras elementu. Pārskatot kameru ierakstus, likumsargiem izdevās noskaidrot gan pārkāpuma izdarīšanas brīdi, gan identificēt iespējamo vainīgo, informē Daugavpils pilsētas pašvaldības policija.
Turpinot darbu, policisti izmantoja pilsētā izvietotās kameras, lai izsekotu aizdomās turētā pārvietošanos. Jau tās pašas dienas pusdienlaikā vīrietis, kurš atbilda aprakstam, nonāca kameru redzeslokā.
Uz notikuma vietu tika nosūtīta tuvākā patruļa. Ierodoties policistiem, 2002. gadā dzimušais vīrietis mēģināja bēgt, tomēr tika ātri aizturēts. Sarunas laikā viņš atzina savu vainu infrastruktūras bojāšanā.
Papildu pārbaudes laikā noskaidrots, ka aizturētais bijis izsludināts meklēšanā. Vīrietis nodots Valsts policijai turpmāko procesuālo darbību veikšanai.
Pašvaldības policija atgādina, ka par sveša īpašuma tīšu bojāšanu paredzēta atbildība, un aicina iedzīvotājus ziņot par pārkāpumiem.