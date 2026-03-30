Šodien 14:01
Atrasts bezvēsts prombūtnē izsludinātais Māris Vaičulis, kurš bija pēdējo reizi manīts nakts vidū uz šosejas pie Greivuļu apļa
Atrasts bezvēsts prombūtnē bijušais, 1992. gadā dzimušais Māris Vaičulis.
Iepriekš tika ziņots, ka vīrietis pēdējo reizi redzēts šā gada 29. martā, un kopš tā laika nebija zināma viņas atrašanās vieta. Policija toreiz norādīja, ka pēdējo reizi vīrietis tika manīts šā gada 30.martā ap pulksten 02.00 Rēzeknes novada Verēmu pagastā uz ceļa A12 netālu no apļveida krustoja (Greivuļu aplis).