Nedēļas nogalē VUGD saņēma 301 izsaukumu.
Šodien 10:35
Smaga avārija Cēsīs, traģisks atradums purvā un simtiem kūlas ugunsgrēku - aizvadītas nemierīgas brīvdienas
Nedēļas nogalē Tukuma novadā no purva izcelts bojā gājis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Svētdien glābēju palīdzība bija nepieciešama arī kādā ceļu satiksmes negadījumā Cēsu novada Taurenes pagastā. Izmantojot hidrauliskos instrumentus, glābēji atbrīvoja nelaimē cietušu cilvēku, kuru nodeva mediķiem.
Aizvadītajās trīs diennaktīs dienests saņēma 301 izsaukumu - 175 uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem 133 bija kūlas ugunsgrēki un trīs meža ugunsgrēki, 61 uz glābšanas darbiem, bet 65 izsaukumi bija maldinājumi.