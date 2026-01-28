Jelgavā notikusi "Audi" un ugunsdzēsēju auto sadursme. VIDEO

Jelgavā, steidzoties uz izsaukumu, ugunsdzēsēju auto iekļūst sadursmē ar "Audi".
Šodien Jelgavā, Loka maģistrāles un Rīgas ielas krustojumā, noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autocisterna un vieglā automašīna "Audi".
Negadījums noticis plkst. 11.20. Kā portālu Jauns.lv informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, autocisterna ar ieslēgtiem skaņas un gaismas signāliem devās uz izsaukumu Olaines novada Olaines pagastā.
Savukārt portāls "Sadursme.lv", atsaucoties uz aculieciniekiem, vēsta, ka "Audi" vadītājs krustojumu šķērsojis pie aizliedzošā sarkanā luksofora signāla, nepamanot operatīvo transportu. Sadursmes rezultātā ugunsdzēsēju spēkrats ietriecies vieglās automašīnas sānā.
Precīzus notikušā apstākļus skaidros Valsts policija.