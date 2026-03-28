Ievērojami audzis Laimas slimības gadījumu skaits; publicēts bīstamāko novadu saraksts
Latvijā, iestājoties siltākiem laikapstākļiem, sākas ērču aktivitātes sezona. Ērces kļūst aktīvas, gaisa temperatūrai pārsniedzot +3 līdz +5 °C, un to aktivitātes periods parasti ilgst no aprīļa līdz vēlam rudenim.
Tās sastopamas ne tikai mežos, bet arī parkos, dārzos un citviet pilsētvidē, tādēļ piesardzība jāievēro ikvienam iedzīvotājam, uzturoties dabā.
Analizējot epidemioloģiskās uzraudzības datus, redzams, ka Latvijā saglabājas augsta saslimstība ar ērču pārnēsātām slimībām. 2025. gadā reģistrēti 186 ērču encefalīta gadījumi, kas bija par 20 gadījumiem vairāk nekā gadu iepriekš.
Laimas slimības gadījumu skaits Latvijā ik gadu ir būtiski lielāks nekā ērču encefalīta gadījumu skaits.
2025. gadā ārsti ziņoja par 539 saslimšanas gadījumiem, kas bija par 180 gadījumiem vairāk nekā 2024. gadā.
SPKC dati liecina arī par izteiktām reģionālām atšķirībām – atsevišķos Latvijas novados saslimstība ir vairākas reizes augstāka nekā vidēji valstī. Tomēr Latvija kopumā joprojām uzskatāma par augsta riska teritoriju ērču pārnēsātām slimībām, kas ir aktuāla sabiedrības veselības problēma valstī.
Kaut gan 2026. gada pirmajos mēnešos saslimstības rādītāji vēl zemi sezonālu iemeslu dēļ, tomēr plaša ērču izplatība un augsta saslimstība ar ērču pārnēsātām slimībām iepriekšējos gados norāda uz ievērojamu inficēšanās risku un nepieciešamību jau tagad ievērot piesardzības pasākumus.
SPKC atgādina, ka vakcinācija ir visefektīvais veids, kā pasargāt sevi no ērču encefalīta, ja cilvēkam ir saskare ar dabu un pastāv ērču piesūkšanās risks.
Ērču encefalīts šobrīd ir vienīgā ērču pārnēsātā slimība, pret kuru pieejama vakcīna. Lai mazinātu saslimstības risku bērnu vidū, 2026. gadā tiek nodrošināta valsts apmaksāta vakcinācija bērniem teritorijās ar visaugstāko saslimstības līmeni – Ventspils novadā, Kuldīgas novadā, Dienvidkurzemes novadā, Talsu novadā, Saldus novadā, Cēsu novadā, Limbažu novadā un Tukuma novadā.
Ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir kādā no šīm teritorijām, viņš var saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret ērču encefalītu.
Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse atrodas attiecīgajā endēmiskajā teritorijā. Tāpat 2026. gadā turpinās arī valsts apmaksāta bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vakcinācija.
Papildus vakcinācijai SPKC aicina ievērot piesardzības pasākumus – dodoties dabā, izvēlēties gaišu, nosedzošu apģērbu, lietot repelentus, kā arī pēc uzturēšanās dabā rūpīgi pārbaudīt ķermeni un apģērbu. Īpaša uzmanība jāpievērš bērniem.
SPKC uzsver, ka epidemioloģiskie dati nepārprotami liecina – inficēšanās risks Latvijā saglabājas augsts, un līdz ar ērču aktivitātes sezonas sākumu tās būtiski pieaug, tādēļ iedzīvotāji aicināti savlaicīgi parūpēties par profilaksi.