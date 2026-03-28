Sods šķita par bargu? Bijusī "Cēsu alus" vadītāja pārsūdz spriedumu par braukšanu pamatīgā reibumā
Bijusī AS "Cēsu alus" valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņsone pārsūdzējusi Rīgas pilsētas tiesas spriedumu lietā par braukšanu 2,6 promiļu alkohola reibumā, liecina informācija vietnē "tiesas.lv".
Rīgas apgabaltiesa lietu rakstveida procesā izskatīs 9. septembrī.
Jau ziņots, ka Rīgas pilsētas tiesa pērn septembrī Sietiņsonei piesprieda probācijas uzraudzību uz pusotru gadu, kā arī atņēma transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz trim gadiem, piedzenot arī valsts labā daļēju transportlīdzekļa "Lexus RX 450h" vērtību - 20 000 eiro.
Valsts labā nolemts piedzīt arī procesuālos izdevumus 204 eiro apmērā, kas saistīti ar alkohola koncentrācijas noteikšanai veikto pārbaudi.
Neminot personas vārdu, prokuratūrā apstiprināja, ka 2023. gada decembrī persona apturēta, vadot automašīnu "Lexus" pa Krasta ielu no centra puses tirdzniecības centra "Dole" virzienā. Sietiņsones asinīs konstatēta alkohola koncentrācija 2,66 promiles.
"Latvijas Avīzei" Sietiņsone iepriekš nenoliedza saistību ar krimināllietu, bet nevēlējās to komentēt. Viņa nepiekrita, ka viņas aiziešana no darba un saikne ar nu jau paseno notikumu ir saistītas lietas.
2022. gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.
Tāpat tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.
Krimināllikums par šādu noziegumu paredz brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem.
Jau ziņots, ka Sietiņsone atstājusi "Cēsu alus" valdes priekšsēdētājas amatu. "Firmas.lv" informācija liecina, ka Sietiņsone "Cēsu alus" valdes priekšsēdētājas amatā strādāja no 2004. gada septembra, bet pirms tam no 2002. gada septembra viņa bija kompānijas valdes priekšsēdētāja vietniece.