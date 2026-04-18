Aicina pieteikt kandidātus apbalvojumam "Līvānu Goda pilsonis"
Līdz 5. jūnijam aicina pieteikt pretendentus augstākā Līvānu novada apbalvojuma – "Līvānu Goda pilsonis" – piešķiršanai 2026. gadā, informē pašvaldībā.
Par Līvānu Goda pilsoni var kļūt ikviens vietējā sabiedrībā zināms cilvēks, kurš devis nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada attīstībā vai veidojis pozitīvu Līvānu novada tēlu Latvijā un/vai ārvalstīs.
Lai pieteiktu kandidātu, iedzīvotājiem līdz 2026. gada 5. jūnijam plkst. 15.30 ir jāiesniedz iesniegums Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 77, Līvānos.
Iesniegumā brīvā formā jāapraksta pretendenta sasniegumi un nopelni, kā arī jāsniedz pretendenta un pieteicēja kontaktinformācija. Iesniegums jāparaksta vismaz 10 novada iedzīvotājiem (ar paraksta atšifrējumu), kuri ir pilngadīgi un deklarēti Līvānu novadā. Pretendentus var pieteikt arī domes deputāti, valsts un pašvaldības iestādes, Līvānu novadā reģistrētas juridiskās personas, biedrības un nodibinājumi.
Apbalvojums tiks pasniegts šā gada 18. jūlijā – Līvānu pilsētas svētku ietvaros. Līvānu Goda pilsonim pasniedz sudraba nozīmīti un piemiņas velti ar Līvānu novada simboliku, kā arī piešķir naudas balvu 500,00 EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas).