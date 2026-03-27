Sabilē aicina doties pārgājienā un iepazīt putnus kopā ar ornitologu
Turpinot ikgadējo tradīciju, 11. aprīlī Sabile aicina uz Putnu dienas pasākumu, kur pavasara atmodu izzināsi caur mākslu, kultūru un tūrismu. Rīts sāksies ar putnu vērotāju pārgājienu Abavas senlejas takās, lai pēcpusdienā atgrieztos Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrā baudīt fotogrāfiju izstādes un īpaši radītu performanci. Vakaru noslēgs erudīcijas spēle.
Pasākums sāksies plkst. 10.00 ar pulcēšanos Sabiles centra laukumā. Plkst. 10.30 dalībnieki dosies izzinošā pārgājienā kopā ar ornitologu Ritvaru Rekmani. Pārgājiena laikā būs iespēja iepazīt putnu sugas, ieklausīties to dziesmās un izzināt apkārtējās dabas daudzveidību. Maršruts vedīs līdz piknika vietai “Jūrmaliņas”, šķērsojot Abavas senlejas pļavas un meža takas. Pārgājiena noslēgumā paredzēta putnu būrīšu izgatavošana un pikniks pie ugunskura. Pārgājiena aptuvenais garums 2km vienā virzienā, sarežģītības pakāpe viegla.
Putnu dienu tematika turpināsies arī kultūras un mākslas norisēs. Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrā skatāma mākslinieces Rūtas Kalmukas laikmetīgās foto izstāde “Dzen”, kas pievēršas attīrīšanās un atbrīvošanās procesiem. Izstāde iedvesmota no seniem pavasara rituāliem, kuros simboliski tiek aizdzīts negatīvais, lai radītu vietu gaismai un līdzsvara atjaunošanai. Darbu centrā ir ķermenis un kustība kā rituāla darbība, interpretējot arī lībiešu tradīcijas – putnu dzīšanu un saukšanu – kā metaforu iekšējai transformācijai.
Plkst. 15.00 centrā notiks performance “DZEN DZEN”, kas veidota kā izstādes telpisks turpinājums. Performance balstīta butō kustību praksē, dzīvajā skaņas ainavā un rituālajā simbolikā, kur kustība, skaņa un attēls saplūst vienotā mākslinieciskā notikumā. Tās koncepcija saistīta ar attīrīšanās, pārejas un atjaunošanās procesiem gan individuālā, gan kolektīvā līmenī. Skaņu ainavu performances laikā dzīvajā improvizēs Sarma Gabrēna.
Turpat Sabiles tūrisma informācijas centra telpās būs skatāma Emīlijas Mētras Melbārdes fotogrāfiju izstāde “Putni virs Latvijas”, kas piedāvā vizuālu ieskatu Latvijas putnu daudzveidībā.
Dienas noslēgumā plkst. 18.00 Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrā notiks pavasara erudīcijas spēle “Šito es zin”, piedāvājot iespēju pārbaudīt zināšanas un pavadīt vakaru neformālā un azartiskā gaisotnē.
Pasākums piemērots dažāda vecuma dalībniekiem. Aicinām ģērbties laikapstākļiem atbilstoši un izvēlēties ērtus apavus pārgājienam. Iesakām pārgājienā līdzi ņemt ūdeni un uzkodu kastīti piknikam.