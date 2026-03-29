Vaivaros pieredzes apmaiņā uzņem 24 Ukrainas rehabilitācijas speciālistus
Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” uzņem 24 Ukrainas veselības aprūpes un rehabilitācijas speciālistus, kuri ieradušies Latvijā, lai pieredzes apmaiņā apgūtu mūsdienīgas rehabilitācijas pieejas un stiprinātu savas profesionālās zināšanas.
Vizītes laikā Ukrainas speciālisti iepazīstas ar NRC “Vaivari” darbu, rehabilitācijas procesa organizēšanu un multidisciplinārās komandas pieeju pacientu rehabilitācijā. Programma ietver gan teorētiskas prezentācijas, gan praktiskas nodarbības fizioterapijā, ergoterapijā un pacientu aprūpē, kā arī tikšanās ar dažādu jomu speciālistiem.
Pieredzes apmaiņā delegācija apmeklē arī Vaivaru ambulatorās rehabilitācijas klīniku Rīgā, kā arī Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centru, Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centru, Sociālās integrācijas valsts aģentūru un Vidzemes slimnīcu, gūstot plašāku ieskatu rehabilitācijas un veselības aprūpes sistēmā Latvijā; no medicīniskās rehabilitācijas līdz tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai un pacientu integrācijai sabiedrībā.
NRC “Vaivari” jau ilgstoši attīsta starptautisko sadarbību rehabilitācijas jomā, uzņemot ārvalstu speciālistus un daloties ar Latvijā uzkrāto pieredzi. Šādas vizītes veicina ne tikai profesionālo zināšanu apmaiņu, bet arī palīdz stiprināt rehabilitācijas sistēmas ārpus Latvijas.
“Pieredzes apmaiņas vizītes ir būtiskas, jo tās dod iespēju ne tikai iepazīt mūsu darbu, bet arī praktiski pārnest šīs zināšanas uz citām valstīm. Ukrainas speciālisti šo pieredzi izmanto, lai attīstītu rehabilitācijas pakalpojumus un veidotu jaunus rehabilitācijas centrus savā valstī,” norāda NRC “Vaivari” projektu vadītāja Sandra Balode.
Ņemot vērā pieaugošo rehabilitācijas nozīmi veselības aprūpē, īpaši valstīs, kuras saskaras ar kara sekām, šāda sadarbība kļūst arvien nozīmīgāka. NRC “Vaivari” turpina aktīvi iesaistīties starptautiskos projektos, sniedzot ieguldījumu mūsdienīgas un pacientcentrētas rehabilitācijas attīstībā.
Pieredzes apmaiņas vizīte tiek īstenota Ārlietu ministrijas finansētajā projektā “Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari“ pieredzes apmaiņa ar Ukrainas ārstniecības iestādēm rehabilitācijas programmu ieviešanā, palīdzības sniegšanā un atbalsta sistēmas attīstībā Ukrainā” (granta līgums Nr.57)