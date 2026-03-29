Izsludināta atkārtota pieteikšanās uz brīvajām amatnieku tirdzniecības vietām
Līdz šā gada 31. decembrim tiek pieņemti iesniegumi atļaujas saņemšanai jebkuram pretendentam, kurš tirgo pašu izgatavotus mākslas un amatniecības priekšmetus, un rūpnieciski ražotus suvenīrus ar Jūrmalas vai Latvijas tematiku, jebkurā laikā, uz jebkuru brīvo amatnieku ielu tirdzniecības vietu.
Pieteikšanās tiek organizēta uz sekojošām amatnieku tirdzniecības vietām:
- Jomas ielā tirdzniecības vietas Nr. 3., Nr. 13.;
- Vienības prospektā (izejā uz jūru) tirdzniecības vietas Nr. 2. - 4.;
- līnijā tirdzniecības vietas Nr. 1. - 2.;
- Ķemeru vēsturiskā parka teritorijā tirdzniecības vietas Nr. 1. - 7.
Pieejamo tirdzniecības vietu izvietojuma shēmu skatīt:
Tirdzniecības vietai jāatbilst 2024. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 58 “Par ielu tirdzniecības, ielu tirdzniecības organizēšanas un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļaujas saņemšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā” noteiktajam.
Lai pieteiktos amatnieku tirdzniecības vietām, jāiesniedz:
- iesnieguma veidlapa
- ielu tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību.
Viens tirdzniecības dalībnieks var pieteikties uz vairāk kā vienu pastāvīgo tirdzniecības vietu.
Augstākminētos dokumentus var iesniegt kādā no sekojošiem veidiem:
- papīra formātā kādā no Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centriem;
- parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz elektronisko pasta adresi: pasts@jurmala.lv;
- elektroniskajā formā, izmantojot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas e-adresi.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļu, rakstot uz e-pasta adresi uznemeji@jurmala.lv, vai zvanot pa tālruņa numuru +371 25676477.