Ventspils novada iedzīvotāji aicināti bez maksas nodot nolietotās riepas
No 30. marta līdz 30. aprīlim vides apsaimniekošanas uzņēmums "Eco Baltia vide" sadarbībā ar "Latvijas Zaļo punktu" un Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" aicina Ventspils novada iedzīvotājus bez maksas nodot nolietotās vieglo automašīnu riepas atkritumu poligonā "Pentuļi".
No vienas personas bez maksas pieņem līdz četrām vieglo automašīnu riepām, kas jānogādā sadzīves atkritumu poligonā "Pentuļi", Ventspils novadā, Vārves pagastā, tā darba laikā:
- Pirmdiena: 8.00 – 17.00
- Otrdiena: 8.00 – 17.00
- Trešdiena: 8.00 – 17.00
- Ceturtdiena: 8.00 – 17.00
- Piektdiena: 8.00 – 17.00
- Sestdiena: 8.00 – 19.00
- Svētdiena: 8.00 – 17.00
Kāpēc riepas svarīgi nodot pareizi?
Riepas ir viens no tiem atkritumu veidiem, kam nepieciešama īpaša apsaimniekošana. Nolietotas riepas, kas netiek nodotas atbilstoši prasībām, nereti nonāk mežos, grāvmalās vai citās nepiemērotās vietās, radot ilgstošu piesārņojumu, turklāt nepareizi uzglabātas riepas paaugstina arī ugunsbīstamības risku.
Riepas sastāv ne tikai no gumijas, bet arī no metāla un tekstila materiāliem, tādēļ riepu pārstrāde ir nozīmīga aprites ekonomikas daļa. Riepas iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti, piemēram, segumu, laukumu vai citu tehnisku risinājumu izveidē.
Kā rīkoties videi draudzīgāk?
Vislabāk nolietotās riepas nodot tām paredzētajās savākšanas vietās vai izmantot riepu tirgotāju piedāvātās nodošanas iespējas, iegādājoties jaunu riepu komplektu. Tas palīdz nodrošināt, ka riepas tiek apsaimniekotas atbilstoši vides prasībām un nenonāk dabā.
Arī ārpus akcijas laika Ventspils novada iedzīvotāji ir aicināti nodot riepas atkritumu poligonā "Pentuļi", kur katram iedzīvotājam iespējams nodot līdz četrām vieglo automašīnu riepām.
Par SIA "Eco Baltia vide"
"Eco Baltia vide" ir vides apsaimniekošanas uzņēmums, kas nodrošina plašāko vides apsaimniekošanas pakalpojumu klāstu – sadzīves un šķiroto atkritumu izvešanu, izlietotā iepakojuma, būvgružu un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu, teritoriju uzkopšanu un ceļu apsaimniekošanu, kā arī dažādus sezonālos pakalpojumus. 2024. gadā "Eco Baltia vide" apgrozījums sasniedza 73,96 miljonus eiro.