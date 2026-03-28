Sākušies gājēju tilta pār Dubnas upi pārbūves un pievedceliņu atjaunošanas darbi
Līvānu novada pašvaldība turpina veidot drošu, pievilcīgu un ilgtspējīgu pilsētvidi, īstenojot Eiropas Savienības fonda līdzfinansētu projektu “Gājēju infrastruktūras attīstība Līvānu pilsētā drošības nodrošināšanai”.
Projekta mērķis ir atjaunot gājēju tiltu pār Dubnas upi un labiekārtot pieguļošās teritorijas, nodrošinot gan Līvānu novada iedzīvotāju, gan pilsētas viesu drošību un komfortu, kā arī veicinot zaļo tūrismu un ilgtspējīgu pilsētvides attīstību.
Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, no 2026. gada 23. marta tiek uzsākti aktīvi būvdarbi gājēju tilta un pieguļošās teritorijas atjaunošanai. Gājēju tilts savieno Domes un Vecticībnieku ielas.
Būvdarbu īstenotāji:
- Būvdarbus veiks: SIA “Baltijas būve”
- Būvuzraudzību nodrošinās: SIA “BaltLine Globe”
- Autoruzraudzība: SIA “BT projekts”
Būvdarbu laikā gājēju un velosipēdistu kustība abos tilta virzienos tiks pilnībā slēgta. Iedzīvotāji tiek aicināti izmantot Līvānu autoceļa tiltu pār Dubnas upi kā pagaidu pārvietošanās maršrutu. Pašvaldība atvainojas par iespējamām neērtībām un aicina būt saprotošiem – būvdarbi tiek veikti, lai nodrošinātu ilgtermiņa drošību un komfortu ikdienā.
Projektā paredzētās darbības:
- Gājēju tilta pār Dubnas upi atjaunošana
- Esošo komunikāciju droša maskēšana ar vizuāli pievilcīgu efektu
- Apgaismojuma ierīkošana: esošās infrastruktūras modernizācija, dekoratīvais izgaismojums ar dažādu krāsu iespējām
- Pieguļošās teritorijas labiekārtošana, ieskaitot gājēju celiņu atjaunošanu un atpūtas zonas ar soliņiem un atkritumu urnām
Sagaidāmie rezultāti:
Projekta ietvaros tiks atjaunota publiskās teritorijas infrastruktūra 2200 m² apjomā, padarot gājēju tiltu un tā apkārtni drošu, modernu un vizuāli pievilcīgu.
Kopējās projekta izmaksas ir 731 975,48, no kurām 395 853,97 EUR ir ERAF finansējums un 336 121,51 EUR ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums.
Projektu plānots īstenot līdz 2026. gada 20. novembrim.