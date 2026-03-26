Sākas izstāde "Māja 2026"
No šodienas līdz 29. martam Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā norisināsies izstāde "Māja 2026", kurā piedalīsies gandrīz 300 uzņēmumu no astoņām ...
FOTO: no gatavām moduļu mājām līdz pirtīm un remontam - Ķīpsalā ar vērienu atklāta izstāde "Māja 2026"
No šodienas līdz 29. martam Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā norisināsies izstāde "Māja 2026", kurā piedalīsies gandrīz 300 uzņēmumu no astoņām valstīm, informēja izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1".
Divās hallēs un āra teritorijā būs pieejams daudzpusīgs piedāvājums - no rokas instrumentiem, stiprinājumiem un sausajiem maisījumiem līdz energoefektīviem būvmateriāliem un jumta segumiem.
Tāpat šogad izstādē būs apskatāmi dažādu ražotāju gatavo māju projekti. Apmeklētāji varēs salīdzināt moduļu, koka karkasa un paneļu māju risinājumus no tādiem uzņēmumiem kā "AlpineSIP", "Eko modulis", "Timbero Latvia", "Somu māja" un citiem.
Izstādes dalībnieki piedāvās arī dažādus iekštelpu un ārtelpu risinājumus - no pirtīm un privātajām sporta zālēm līdz apdares materiāliem, mēbelēm un interjera risinājumiem.
Izstādē varēs apmeklēt "Luminor Bank" stendu, kur speciālisti pastāstīs par atbalsta programmām un citiem būtiskiem aspektiem mājokļa iegādē. Savukārt par īpašuma un investīciju aizsardzību konsultēs apdrošināšanas kompānija "Ergo".
Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija un Ekonomikas ministrija 27. martā namu pārvaldniekiem un dzīvokļu īpašniekiem rīkos semināru "Aktualitātes daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanā". Pasākumā apskatīs aktualitātes namu pārvaldīšanā, diskutēs par Eiropas iniciatīvām cenas ziņā pieejamu mājokļu veicināšanā, akcentējot politikas virzienus un iespējamos risinājumus Latvijā. Tāpat tiks apskatīti arī praktiski jautājumi - ūdensskaitītāju verificēšanas prasības, bīstamo iekārtu pārvaldība un drošas ēku energosistēmas veidošana nākotnes izaicinājumu kontekstā.
Savukārt "Luminor Bank" šodien plkst. 11 rīkos ekspertu tikšanos un diskusiju "Savs mājoklis 2026: tirgus tendences, procentu likmes, cenas un ko varam atļauties", kas notiks konferenču zālē Nr. 1. Tikšanās laikā atklās jaunākos bankas datus un iedzīvotāju pētījuma rezultātus, veidojot mājokļa pircēja portretu, - kādu īpašumu iedzīvotāji šobrīd izvēlas, vai ir nobrieduši no īrnieka kļūt par īpašnieku, cik daudz par to ir gatavi maksāt un ar kādiem izaicinājumiem saskaras.
Tāpat izstādē "Māja 2026" 27. martā konferenču zālē Nr. 1 norisināsies Rīgas enerģētikas aģentūras seminārs par daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanu, finansējumu un atjaunošanas gaitu. Izstādes apmeklētāji varēs uzzināt un saņemt atbildes no nozares profesionāļiem par renovācijas procesu un energoefektivitātes uzlabojumiem.
Izstādi "Māja" rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1".