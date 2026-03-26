Lietuvā ražotos brokastu cīsiņos konstatēta bīstama baktērija; PVD aicina tos nelietot uzturā
Veicot laboratorisko kontroli, Pārtikas un veterinārais dienests Lietuvā ražotos vārītos brokastu cīsiņos konstatējis pārsniegtu pieļaujamo listēriju daudzumu.
Pieļaujamo listēriju daudzums pārsniegts Lietuvā ražotajos cīsiņos 600 g iepakojumā (aizsargatmosfērā) (ražotājs – "UAB Krekenavos agrofirma"; Lietuva LT 53-04, partijas Nr. GM260484756836; derīguma termiņš – 28.04.2026.)
Paraugs ņemts pārtikas veikalā "Mere" (A. Deglava ielā 46, Rīgā), kur produkts vairs nav pieejams tirdzniecībā.
Listērijas ir mikroorganismi, kas izraisa akūtu infekcijas slimību listeriozi.
PVD par konstatēto informēs Lietuvas kompetento uzraudzības iestādi un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kontroles dienestus, kā arī ir pieprasījis Lietuvas kompetento iestādi sniegt informāciju, kuriem Latvijas uzņēmumiem piegādāta konkrētā produkta partija.
PVD aicina tirgotājus pārskatīt sortimentu un pārliecināties, vai tirdzniecībā nav pieejama piesārņotā produkta partija, savukārt patērētāji, kuri iegādājušies minēto produktu, aicināti nelietot to uzturā.