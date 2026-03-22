Šodien 16:03
PVD Polijas tītara filejā konstatē salmonellas baktērijas
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) Polijas izcelsmes svaigā, atdzesētā tītara filejā konstatējis salmonelozi izraisošas baktērijas, liecina PVD publiskotā informācija.
Veicot laboratorisko kontroli, PVD Polijas izcelsmes "A" šķiras 200 gramu svaigā, atdzesētā tītara filejā bez ādas ar partijas numuru "260216132100" konstatēja "Salmonella Enteritidis" baktērijas.
Dienestā atzīmē, ka produkta derīguma termiņš ir beidzies, un tas vairs nav pieejams tirdzniecībā.
Par konstatēto PVD ievietoja informatīvo paziņojumu Eiropas Savienības (ES) Ātrās brīdināšanas sistēmā.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.