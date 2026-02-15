PVD Indijas garšvielā konstatē pārsniegtu pesticīdu daudzumu
foto: Pārtikas un veterinārais dienests
PVD Indijas izcelsmes garšvielā konstatējis pesticīdu atliekvielas.


Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), veicot laboratorisko kontroli, Indijas izcelsmes garšvielā "Asofoetida" konstatējis pārsniegtu pesticīda hlorpirifosa atliekvielu pieļaujamo daudzumu, liecina PVD publiskotā informācija.

Dienestā norāda, ka Indijas izcelsmes garšvielā "Asofoetida" ar 100 gramu neto masu un partijas numuru "70" konstatēts 0,081 miligrams uz kilogramu hlorpirifosa ar 0,041 miligramu uz kilogramu potenciālo kļūdu.

PVD skaidro, ka prece nav nonākusi tirdzniecībā.

Par konstatēto PVD ievietojis paziņojumu Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā.

PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.

