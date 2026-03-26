Saldū un Brocēnos notiks lielgabarīta atkritumu nodošanas akcijas
27. un 28. martā Saldū un Brocēnos notiks lielgabarīta atkritumu nodošanas akcija, aicinot iedzīvotājus pirms Lielās talkas bez maksas nodot elektrotehniku, nolietotas mēbeles un logu stiklus noteiktajās vietās un laikos. Akcija palīdz sakopt novadu, vienlaikus atgādinot par aizliegtajiem priekšmetiem, kurus konteineros ievietot nedrīkst.
Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts informē, ka, gatavojoties Lielajai talkai, pašvaldība, sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem, šogad organizē lielgabarīta atkritumu nodošanas akciju Saldū un Brocēnos.
Datumi un laiki:
- 27. martā no plkst. 11.00 līdz 19.00
- 28. martā no plkst. 10.00 līdz 15.00
Nodošanas vietas:
- Saldū – atkritumu šķirošanas laukumā Dzirnavu ielā 27
- Brocēnos – Krasta ielā 33
Ko drīkst nodot:
- sadzīves elektrotehniku
- nolietotas mēbeles (izjauktā veidā)
- logu stiklus bez rāmjiem
Ko nedrīkst izmest konteineros:
- azbestu saturošus materiālus (šīferis, caurules u.c.)
- būvgružus
- dienasgaismas lampas
- ķīmiskus un skābes saturošus šķidrumus
- eļļas un degošus šķidrumus
- automašīnu riepas
- automašīnu logu stiklus.
- stikla pakešu logus
Saldus novada pašvaldība aicina būt aktīviem un izmantot šo iespēju. Sakopsim savu novadu un Latviju kopā!