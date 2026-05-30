Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa Ostravas "Elite 16" turnīrā iekļūst ceturtdaļfinālā
Latvijas pludmales volejbolistes Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa sestdien nodrošināja vietu Čehijā notiekošajā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Ostravas "Elite 16" līmeņa turnīra ceturtdaļfinālā.
Graudiņa un Samoilova, kuras izsētas ar trešo numuru, astotdaļfinālā ar 2-1 (21:18, 22:24, 17:15) uzvarēja amerikānietes Sāra Hjūza un Elija Beitenhorsta (17.).
Ceturtdaļfinālā latvietes spēkosies ar Kanādas duetu Melisa Hjūmana-Paredesa/Brendija Vilkersone (6.).
Jau ziņots, ka Latvijas pludmales volejbolistes uzvarēja visās trīs apakšgrupas cīņās un ieņēma pirmo vietu grupā.
Vīriešu konkurencē Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots sestdien arī cīnīsies par iekļūšanu ceturtdaļfinālā, bet kvalifikāciju pārvarējušais duets Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs piedzīvoja trīs zaudējumus un nesasniedza izslēgšanas spēles.
Olivers Bulgačs/Markuss Graudiņš zaudēja kvalifikācijas spēlē un sacensību pamatturnīrā neiekļuva.
Turnīrs Čehijā beigsies svētdien. "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.