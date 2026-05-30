Rūdolfs Kalvāns atteicies no Saeimas deputāta mandāta, bet Jānis Eglīts savu lēmumu pagaidām neatklāj
Izglītības un zinātnes ministres Ilzes Indriksones (NA) biroja vadītājs Rūdolfs Kalvāns ir atteicies no tā dēvētā "mīkstā" deputāta mandāta Saeimā, bet NA Saulkrastu nodaļas vadītāja vietnieks Jānis Eglīts savu lēmumu pagaidām vēl neatklāj, noskaidroja aģentūra LETA.
Kalvāns sacīja, ka viņš strādās kā izglītības un zinātnes ministres biroja vadītājs, tāpēc Saeimas deputāta mandātu nepieņems.
Savukārt Eglīts, kuram mandāts pienākas kā nākamajam, skaidroja, ka lēmums jau ir pieņemts, taču to atklās pirmdien.
Jau vēstīts, ka no "mīkstā" mandāta atteicies bijušais Saeimas deputāts Jānis Iesalnieks, kā arī Rīgas domes deputāts Ģirts Lapiņš (NA).
Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati, Lapiņam atsakoties no piedāvātā parlamentārieša mandāta, ceļš uz Saeimu paveras Rīgas vicemēram Edvardam Ratniekam. Ja Ratnieks atteiksies no mandāta, uz amatu varēs pretendēt Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma vēstures skolotājs, Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības valdes loceklis un "Latvijaspieminekli.lv" veidotājs Roberts Ķipurs.
Ratnieks teica, ka piedāvājumu vērtēs tad, kad to būs oficiāli saņēmis.
Līdz ar līdzšinējās opozīcijas pārstāvja Andra Kulberga (AS) valdības apstiprināšanu būtiski mainās Saeimas sastāvs, jo vairāki līdzšinējie deputāti kļūst par ministriem, bet citi līdzšinējie ministri atgriežas parlamentā.
No Nacionālās apvienības Saeimas deputātiem par ministriem kļuvuši Ilze Indriksone, Jānis Dombrava, Puntulis un Jānis Vitenbergs. Indriksone kļuvusi par izglītības un zinātnes ministri, Dombrava - par iekšlietu ministru, Nauris Puntulis - par kultūras ministru, bet Vitenbergs - par klimata un enerģētikas ministru.
Saeimas deputāta "mīksto" mandātu piekrituši pieņemt Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājs Normunds Dzintars un Bauskas novada domes deputāts Arnolds Jātnieks.