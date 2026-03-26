Gaisma cauri gadsimtiem: Ludzā godināts Konstances Benislavskas mantojums
Ludzā aizvadīts Konstancei Benislavskai veltīts pasākums, ko rīkoja Ludzas novada bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Poļu Savienības Ludzas nodaļu. Tas pulcēja vietējos iedzīvotājus, kultūras darbiniekus un viesus, lai kopīgi godinātu Latgales pirmās dzejnieces dzīvi, radošo mantojumu un garīgo spēku.
Konstance Benislavska, poļu izcelsmes Latgales muižniece un dzejniece, dzīvoja 18. gadsimtā. Viņas dzīves ceļš saistīts ar tādām vietām kā Pasiene, Zosuli un Bērzpils, kur joprojām jūtama viņas laikmeta elpa. Konstances dzeja, kas tapusi vairāk nekā pirms divsimt gadiem, izceļas ar dziļu ticību, garīgumu un cilvēka iekšējā spēka apzināšanos.
Sarīkojuma programmā skanēja gan dzeja, gan mūzika. Klātesošie varēja noklausīties dzejoli poļu valodā “Mīlestības spēks pret Jēzu Kristu”. Dzejoļa rindas atklāja autores dziļo ticību un personisko dialogu ar Dievu, uzrunājot klausītājus arī mūsdienās.
Īpašu noskaņu radīja Ludzas kultūras nama poļu vokālā ansambļa “CZERWONE KORALE” uzstāšanās, kas ar dziesmām bagātināja pasākumu un ļāva sajust poļu kultūras klātbūtni Latgalē.
Savukārt bibliotēkas veidotā prezentācija ļāva ielūkoties dzejnieces dzīves ceļā, bet Valentīnas Žeikares lasījums poļu valodā un Vandas Žuļinas latgaliskā interpretācija piešķīra stāstam vēl vienu — dzīvu, skanošu dimensiju.
Šajā notikumā īpašu dziļumu ienesa priestera Vitālija Fiļipenoka klātbūtne. Viņa stāstījumā atklājās mazāk zināmi fakti par Konstances dzīvi un Pasienes muižu, kas iegūti rūpīgos un padziļinātos pētījumos, ļaujot klātesošajiem ieraudzīt un sajust vēsturi, tā laika notikumus.
Pasākumā piedalījās arī Latvijas Poļu savienības priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, apliecinot organizācijas nozīmīgo lomu poļu kultūras mantojuma saglabāšanā Latvijā. Viņa pasniegtā Ireneja Plātera-Ziberga grāmata “Dzīve bez rokām”, ko saņēma priesteris Vitālijs Fiļipenoks un Ludzas novada bibliotēka, kļuva par simbolisku tiltu starp cilvēku pieredzēm un stāstiem.
Noslēgumā Latvijas Poļu savienības Ludzas nodaļas priekšsēdētāja Jolanta Strogonova pateicās visiem dalībniekiem, organizatoriem un viesiem. Tika uzsvērts, ka šādas tikšanās ne tikai saglabā vēsturisko atmiņu, bet arī stiprina kopienas sajūtu un iedvesmo nākotnei.
Kā pauž Ludzas bibliotēkā, iespējams, tieši tas arī ir Konstances Benislavskas mantojuma dziļākais vēstījums — ka gaisma nepazūd, ja to turpina nest tālāk cilvēki!