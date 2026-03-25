Zoodārzs apvienojas ar "Rīgas mežiem" un gatavojas vērienīgām pārmaiņām
Rīgas dome trešdien nolēmusi apvienot pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" un SIA "Rīgas meži", tādējādi radot pamatu zooloģiskā dārza attīstības plānu īstenošanai līdz pat 2035. gadam.
Kā informēja pašvaldībā, jau tuvākajā laikā plānots sākt būvniecības darbus attīstības programmas pirmajam posmam "Himalaji". Šī projekta ietvaros tiks izveidota reģionam atbilstoša dzīvnieku un augu vide, papildinot zoodārza kolekciju ar Tibetas melno lāci un sniega leopardu. Pirmā attīstības posma – Tibetas zonas – atklāšana iecerēta 2028. gadā. Tajā būs apskatāmas 11 dzīvnieku ekspozīcijas, reģionam raksturīgs reljefs un apstādījumi, kā arī īpaša atpūtas zona ar Tibetas ciemu.
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks uzsver, ka kapitālsabiedrību apvienošana ir būtisks solis pārvaldības uzlabošanā. "Tas dos iespēju zooloģiskajam dārzam īstenot ambiciozus plānus, lai spētu konkurēt globālo dzīvnieku labturības prasību ziņā, kā arī iepriecinātu rīdziniekus un pilsētas viesus ar jaunām un mūsdienīgām ekspozīcijām," norāda Ratnieks, piebilstot, ka zoodārzam ir jāpiesaista finansējums, jo gadu desmitiem nepietiekamo investīciju dēļ aptuveni divas trešdaļas infrastruktūras ir morāli novecojušas un neatbilst mūsdienu standartiem.
Saskaņā ar attīstības vīziju, īstenojot "Himalaju" projektu, apmeklētāju skaits līdz 2029. gadam varētu pieaugt vismaz uz pusi. Savukārt pilnīga ģenerālplāna realizācija desmit gadu laikā apmeklētāju skaitu varētu pat trīskāršot. Kā veiksmīgu piemēru Ratnieks minēja Polijas pilsētu Lodzu, kur 109 miljonu eiro investīcijas zooloģiskā dārza attīstībā ir palielinājušas apmeklētāju plūsmu no 220 tūkstošiem līdz vienam miljonam gadā.
Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas vadītāja Elīna Treija skaidro, ka zooloģiskā dārza pārdzimšanai jaunā kvalitātē nepieciešami ne tikai finanšu, bet arī plašāki cilvēkresursi. Viņa norāda, ka apvienošanas process neietekmēs zooloģiskā dārza zīmolu un tas turpinās darboties kā līdz šim.
Kapitālsabiedrību apvienošanas procesu uzticēts vadīt Rīgas pilsētas izpilddirektoram Jānim Langem.
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs ir vecākais zooloģiskais dārzs Ziemeļeiropā ar vairāk nekā 100 gadu vēsturi. 2025. gadā to apmeklēja 315 tūkstoši cilvēku. Pašlaik zoodārza kolekcijā ir 353 sugas un 1750 dzīvnieki, un iestāde aktīvi piedalās 67 Eiropas apdraudēto sugu programmās. Pagājušajā gadā zooloģiskajā dārzā pasaulē nākuši 732 mazuļi.