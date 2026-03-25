Skats uz Cesvaines pils apkaimi (foto: visitmadona.lv)
Svarīga informācija Madonas novada iedzīvotājiem par lauka apsekošanas darbiem
Madonas novada pašvaldība informē, ka laika periodā no 2026. gada aprīļa līdz decembrim novada teritorijā tiks veikti lauka apsekošanas darbi topogrāfisko karšu sagatavošanai mērogā 1:10 000.
Darbus veiks Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras speciālisti, īstenojot valsts uzdevumu ģeotelpiskās informācijas atjaunošanai un precizēšanai.
Kas tiks darīts?
Lauka apsekošanas laikā speciālisti:
- pārbaudīs kartes satura pilnību un precizitāti dabā;
- iegūs informāciju par objektiem, kas nav skaidri saredzami ortofotokartēs;
- precizēs neskaidras situācijas apvidū;
- nepieciešamības gadījumā veiks objektu uzmērīšanu;
- var veikt teritorijas fotografēšanu, tostarp izmantojot dronu.
Apsekošanu veiks kartogrāfu grupa divu darbinieku sastāvā.
Svarīgi iedzīvotājiem
- Lauka darbi var skart jebkuru vietu Madonas novada teritorijā.
- Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu, nekustamā īpašuma īpašnieki, valdītāji vai lietotāji neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā.
- Aģentūras darbiniekiem būs darba apliecības, kuras pēc pieprasījuma tiks uzrādītas.
Papildu informācija
Madonas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izturēties saprotoši un nepieciešamības gadījumā sadarboties ar speciālistiem lauka darbu veikšanas laikā.