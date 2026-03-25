Siliņa pieļauj, ka Latvijā nokritušais drons varētu būt Ukrainas drons
Ministru prezidente Evika Siliņa intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" uzsvēra, ka Ukraina aizvadītajā naktī piedzīvojusi vienu no lielākajiem Krievijas uzbrukumiem. Pēc premjerministres teiktā, patlaban pirmšķietami izskatās, ka Latvijā nokritušais drons varētu būt Ukrainas drons, līdzīgi kā iepriekš noticis Lietuvā.
"Šonakt notika pamatīga kauja, ukraiņi atvairīja sprādzienus un uzbrukumus savai valstij," sacīja Siliņa.
Siliņa pavēstīja, ka līdzīgs incidents noticis arī Igaunijā, kur drons trāpījis infrastruktūrai. Notiek izmeklēšana, un ir jāsaprot, ka Latvija atrodas kara tuvumā. Viņa uzsvēra, ka laikā, kad uzbrukumi Ukrainai notiek bieži, jārēķinās arī ar to ietekmi pierobežā, jo Ukrainas pretdarbība ir iespaidīga un Latvija atrodas netālu no robežas.
Premjere norādīja, ka Krievija izmanto brīdi, kad pasaules uzmanība vairāk pievērsta notikumiem Tuvajos Austrumos.
Pēc Siliņas teiktā, drons eksplodējis aptuveni 13 kilometru attālumā no robežas, un Krāslavas novada mērs ir informēts par notikušo. Patlaban nekādu draudu iedzīvotājiem neesot, tomēr viss liecina, ka pie aizsardzības jāstrādā vēl intensīvāk, uzsvēra premjere.
Kā informēja Aizsardzības ministrija, Gaisa spēki identificējuši ārvalsts bezpilota lidaparāta ielidošanu Latvijas gaisa telpā no Krievijas. Agrīnās brīdināšanas sistēmās konstatēta eksplozijai līdzīga skaņa Krāslavas novadā.
Notikuma vietā atrastas drona atlūzas. Notikuma vietā atrodas Nacionālo bruņoto spēku, Valsts policijas un Valsts robežsardzes vienības.
Turpmāks apdraudējums civiliedzīvotāju un Latvijas gaisa telpas drošībai nav konstatēts, pauž ministrija un atzīmē, ka civiliedzīvotāji nav cietuši un nav nodarīts bojājums civilajai infrastruktūrai.