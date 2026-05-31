Jelgavā notiks bērnu un jauniešu tehnoloģiju festivāls
Sestdien, 6. jūnijā, Jelgavā pie Jelgavas ledus halles norisināsies bērnu un jauniešu tehnoloģiju festivāls, informēja festivāla organizatori.
Pasākums vienuviet pulcēs skolēnus, studentus, skolotājus un ģimenes no visas Latvijas un Baltijas valstīm, lai popularizētu inženierzinātnes un sniegtu jauniešiem platformu savu tehnisko inovāciju demonstrēšanai.
Šogad festivāls top ar nodibinājuma "Fonds AUGT" atbalstu, kas palīdz stiprināt STEAM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, māksla un matemātika) izglītības pieejamību.
Viens no centrālajiem festivāla notikumiem būs elektroautomobiļu energoefektivitātes sacensības "E-Es", kas norisināsies jau ceturto reizi. Tajās skolēnu un studentu komandas mērosies spēkiem tādās disciplīnās kā dragreiss, ekoaplis, figūru izbraukšana un bremzēšanas efektivitāte, demonstrējot savas inženiertehniskās zināšanas, radošumu un komandas darbu. Sacensībās piedalīsies komandas ne tikai no Latvijas, bet arī kaimiņvalstīm. Daudzas komandas savus elektroautomobiļus ir projektējušas un būvējušas kopš aizvadītā rudens.
Šogad pirmo reizi jauniešu sniegumu vērtēs arī teorētisko zināšanu testā par automobiļu būves inženieriju. Tāpat paredzēta tehniski radošo darbu izstāde, kurā aptuveni 150 dalībnieku demonstrēs pašu izstrādātus inženiertehniskus projektus, kas neparastā veidā salāgoti ar latviešu tautas ticējumu tematiku.
Paralēli izstādēm un automobiļu sacensībām festivāla laikā norisināsies Latvijas Robotikas čempionāta Zemgales reģionālais posms, kurā dalībnieki sacentīsies 14 dažādās disciplīnās, tostarp dronu sacīkstēs un robotu cīņās. Savukārt asāka prāta cienītāji varēs vērot vai paši piedalīties Rubika kuba ātrlikšanas sacensībās.
Visas dienas garumā festivāla apmeklētājiem būs pieejamas bezmaksas STEAM radošās darbnīcas, zinātnes šovi, metināšanas konkurss, kā arī programma ar teātra sporta turnīru un jauno mūziķu uzstāšanos uz skatuves. Festivāla laikā būs iespējams izmēģināt dažādas tehnoloģijas un iepazīt inženierijas pasauli praktiskā veidā.
Ieeja festivālā un dalība visās aktivitātēs būs bez maksas.