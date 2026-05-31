Bērniem Liepājā īpaša dāvana: 1. jūnijā sabiedriskais transports būs bez maksas
Atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, pirmdien, 1. jūnijā, visi bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem Liepājas pilsētas sabiedrisko transportu varēs izmantot bez maksas.
Līdz ar mācību gada noslēgumu un skolēnu brīvlaika sākumu spēkā stājas arī ierastās sezonālās izmaiņas – daļā autobusu maršrutu mainīsies kursēšanas biežums, savukārt reisi, ko izmanto skolēni, uz vasaru tiks pārtraukti.
Tradicionālā 1. jūnija dāvana jaunākajiem liepājniekiem ir nostiprināta pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 42. Lai izmantotu šo iespēju, bērniem un jauniešiem braukšanas biļete nav jāiegādājas. Pašvaldības aģentūra "Liepājas Sabiedriskais transports" vienlaikus atgādina – lai nepieciešamības gadījumā kontroles darbiniekiem apliecinātu vecumu, līdzi jābūt skolēnu apliecībai vai citam personas dokumentam.
Pašvaldība atgādina, ka saskaņā ar noteikumiem braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem netiek pārtraukti un darbosies arī visā vasaras brīvlaika periodā.
Pateicoties ieviestajai elektronisko norēķinu sistēmai, abonementa biļešu iegāde ir kļuvusi maksimāli elastīga. Vecāki un jaunieši tās var attālināti noformēt mobilajā lietotnē “Liepājas pilsēta” vai tiešsaistē, transporta e-biļešu sistēmā https://ebiletes.liepaja.lv/, klātienē aģentūru neapmeklējot.
"Svarīgi atcerēties, ka e-biļete vairs nav piesaistīta konkrētam kalendāra mēnesim – tās derīguma termiņš sāk skaitīties tikai no pirmās reizes, kad biļete tiek aktivizēta (reģistrēta) transportlīdzeklī, tāpēc braucienus nākamajam mēnesim var ērti apmaksāt jau savlaicīgi," atgādina pašvaldībā.
Līdz ar brīvlaika sākumu no 1. jūnija līdz pat jaunā mācību gada sākumam tiek veiktas korekcijas kopējā autobusu kustības sarakstā. Uz vasaras periodu nekursēs autobusi maršrutos 1S, 2S, 4S un 22S. Tāpat mainās kursēšanas intervāli maršrutos Nr. 3, 6, 6A, 9 un 9A, 9C, kas nozīmē nedaudz lielākus laika intervālus starp reisiem darba dienās. Brīvdienu saraksti paliek nemainīgi, sabiedriskā transporta kustība nedēļas nogalēs pa sezonām netiek mainīta.