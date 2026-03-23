Klimata zinātnieki brīdina: planēta nonākusi kritiskā situācijā
Laika posms no 2015. līdz 2025. gadam iezīmējies kā karstākais periods kopš meteoroloģisko novērojumu sākuma 1850. gadā – šie ir 11 siltākie gadi pasaules vēsturē, liecina Starptautiskās Meteoroloģijas organizācijas (PMO) jaunākais ziņojums.
Dokumentā, kas publicēts pirmdien, norādīts, ka 2024. gads bijis līdz šim karstākais, savukārt 2025. gads ierindojas otrajā vai trešajā vietā starp siltākajiem gadiem.
ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs uzsver, ka šāda tendence vairs nav nejaušība: “Ja vēsture atkārtojas vienpadsmit reizes, tā nav sakritība – tas ir skaidrs signāls rīcībai.” Viņš brīdina, ka klimata pārmaiņu ietekme var saglabāties un ietekmēt cilvēci vēl simtiem un pat tūkstošiem gadu.
Ziņojumā arī konstatēts, ka strauji samazinās pasaules lielāko ledāju apjoms, savukārt okeāni turpina sasilst, kas ilgtermiņā veicina jūras līmeņa celšanos.
PMO norāda, ka pieaug arī ekstrēmu laikapstākļu biežums un intensitāte, kas apdraud gan cilvēku veselību, gan dzīvību.
Reaģējot uz ziņojuma secinājumiem, Gutērrešs uzsvēra, ka globālā klimata situācija kļūst kritiska: “Planēta tiek virzīta pāri savām robežām – visi galvenie klimata rādītāji jau ir sarkanajā zonā.”
Viņš arī pievērsa uzmanību ģeopolitiskajai situācijai, īpaši spriedzei Tuvajos Austrumos, kas ietekmē energoresursu cenas, uzsverot, ka atkarība no fosilā kurināmā vienlaikus destabilizē gan klimatu, gan globālo drošību.
ANO ģenerālsekretārs brīdina – klimata krīze saasinās, un vilcināšanās ar risinājumiem var radīt smagas sekas.
The last 11 years have been the hottest years ever recorded. Earth’s energy imbalance has reached its highest than at any time in observed history, with heat reaching deeper into the ocean.— World Meteorological Organization (@WMO) March 23, 2026
