Rēzeknē aizturēts vīrietis, kurš publiskā vietā atkailinājās nepilngadīgu bērnu priekšā
Valsts policijas amatpersonas pabeigušas izmeklēšanu par rupju sabiedriskās kārtības traucēšanu Rēzeknē, kad kāds vīrietis publiskā vietā noģērba apakšveļu un demonstrēja apkārtējiem savu dzimumorgānu.
Šā gada 9. martā ap pulksten 16.54 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā, kāds vīrietis publiskā vietā rupji traucēja sabiedrisko kārtību, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas, tādējādi traucējot apkārtējo mieru. Zināms, ka vīrietis, neskatoties uz to, ka atrodas publiskā vietā, noģērba apakšveļu un demonstrēja apkārtējām personām, tostarp nepilngadīgiem bērniem, savu dzimumorgānu.
Jānorāda, ka prettiesisko darbību tālāku eskalāciju pārtrauca garāmgājējs, kurš ziņoja par notiekošo Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības policijai. Notikuma vietā tika aizturēts 1969. gadā dzimušais vīrietis, kuru pašvaldības policijas darbinieki turpmāko procesuālo darbību veikšanai nodeva Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonām. Aizturētais vīrietis tika ievietots īslaicīgās aizturēšanas vietā.
Valsts policijā pret vīrieti uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 231. panta pirmās daļas, proti, par rupju sabiedriskās kārtības traucēšanu, kas izpaužas acīmredzamā necieņā pret sabiedrību vai bezkaunībā, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu vai uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), vai organizāciju darbu (huligānisms). Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
2026. gada 13. martā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas pabeidza izmeklēšanu un kriminālprocesu paātrinātā kārtībā nosūtīja prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret 1969. gadā dzimušo vīrieti.
Valsts policija aicina iedzīvotājus būt modriem un neieslīgt vienaldzībā, jo arī vienkāršs garāmgājējs var pārtraukt prettiesiskās darbības eskalāciju, kā tas notika šajā gadījumā. Iedzīvotāji aicināti nekavējoties ziņot par līdzīgiem gadījumiem policijai, zvanot 112.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.