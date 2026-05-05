Svinīgi atklāta jaunā Saldus ezera promenāde
Saldū svinīgi atklāta jaunā Saldus ezera promenāde – mūsdienīga, daudzfunkcionāla atpūtas zona ar jaunu pludmali, rotaļu laukumu, koka un pontona laipām, LED apgaismojumu un videonovērošanu. Tā sola kļūt par iecienītu vietu nesteidzīgām pastaigām, aktīvai atpūtai un saulrietu baudīšanai pie ūdens.
30. aprīlī Saldū svinīgā un muzikālā gaisotnē tika atklāta jaunā Saldus ezera promenāde – mūsdienīga un daudzfunkcionāla atpūtas zona pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.
Jaunizveidotajā teritorijā ierīkota jauna pludmale, rotaļu zona bērniem, kā arī izbūvētas koka pastaigu laipas. Ūdens teritorijā uzstādītas pontona laipas un platformas, paplašinot atpūtas un aktīvās brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Promenāde aprīkota ar videi draudzīgu LED apgaismojumu, kas nodrošina drošību un pieejamību arī diennakts tumšajā laikā, kā arī uzstādītas videonovērošanas kameras.
Pasākumu atklājot, Māris Zusts uzsvēra: “Šodien esam patiesi laimīgi vairāku iemeslu dēļ – mūs lutina laikapstākļi, mūs priecē lieliska mūzika, un pats galvenais – ir tapusi jaunā Saldus ezera promenāde. Kopā esam radījuši skaistu vietu, kur baudīt peldi, pastaigas un, protams, arī brīnišķīgus vasaras saulrietus.”
Saldus novada pašvaldība saka paldies visai projekta komandai, kuri radīja šo skaisto vietu.
Atklāšanas pasākumu ar skaistu noskaņu koncertu ezerā sniedza "Daddy Was A Milkman" un Gints Smukais.
Jaunā promenāde noteikti kļūs par vienu no iecienītākajām vietām nesteidzīgām pastaigām, aktīvai atpūtai un skaistu mirkļu baudīšanai pie ūdens.