Notiks atvadīšanās no izcilā kinorežisora Streiča
Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē šodien, 22. martā, no plkst. 12.00 līdz 14.30 notiks atvadīšanās no izcilā kino režisora Jāņa Streiča (1936–2026).
Atvadu laikā no plkst. 12 Vērmanes dārzā ar Rīgas domes atbalstu uz lielā ekrāna būs skatāmas Streiča režisētās mākslas filmas. Rīgas Latviešu biedrības namā šodien no plkst. 11 līdz 19 un 23. martā no plkst. 10 līdz 19 būs pieejama ierakstu grāmata, kurā Streiča draugi, laikabiedri, talanta un darba cienītāji un atbalstītāji varēs ierakstīt piemiņas vai atzinības vārdus.
Streičs, kas bija viena no nozīmīgākajām personībām Latvijas kino un kultūras dzīvē, devās mūžībā 5. martā Lietuvā, 89 gadu vecumā. Jānis Streičs apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni, viņš ir Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis, bijis Latvijas Kinematogrāfistu savienības priekšsēdētājs un Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs.
Jānis Streičs dzimis 1936. gada 26. septembrī Preiļu pagasta “Anspokos” un kopš 1964.gada uzsācis savas panākumiem pilnās gaitas kino un teātra režijā. Dabas dots talants ļāvis jau no laika gala just aktierisko organiku katram tēlam tā, kā ne katrs nozarē to spēj. Visu garo mūžu Jānis Streičs interesējies par pasaulē aktuāliem notikumiem, sekojis tiem līdzi, bet centies rast un pamanīt prieku caur tiem, tā nesot sirsnību un gaišumu arī savu tuvinieku un laikabiedru dzīvēs, ko jūt arī aizgājēja ģimene atvadu organizēšanas laikā, saņemot gaišu atbalstu un siltumu no līdzcilvēkiem. Tā ir mākslinieka jauda, kas virmos caur paveikto mūžīgi.