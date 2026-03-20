Ratnieks darīšot visu iespējamo, lai Rīgas zooloģiskajā dārzā atgrieztos ziloņi
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) darīšot visu iespējamo, lai Rīgas zooloģiskajā dārzā atgrieztos ziloņi.
To politiķis paziņoja piektdien preses konferencē par "Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza" apvienošanu ar SIA "Rīgas meži".
Viņš uzsvēra, ka zooloģiskajam dārzam trūkst "enkurdzīvnieka", kas piesaistītu vairāk apmeklētāju. Līdz ar to esot nepieciešams panākt, lai Rīgā atkal būtu apskatāmi lielie dzīvnieki.
Politiķis skaidroja, ka pēc uzņēmumu apvienošanas tiks pārskatīts "Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza" "Masterplāns 2035" un tiks koriģēta attīstības vīzija.
Iepriekš Rīgas dome apstiprināja Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza attīstības koncepciju, kas paredz atteikties no ziloņu ekspozīcijas, bet kā galveno apskatāmo dzīvnieku izcelt balto degunradzi.
Kā tika atzīts preses konferencē, galvenais iemesls uzņēmumu apvienošanai ir nepieciešamība steidzami sākt īstenot ekspozīcijas "Himalaji" izveidi. Tās izmaksas tiek lēstas 8,35 miljonu eiro apmērā.
Rīgas domei pieņemot lēmumu par zooloģiskā dārza pievienošanu "Rīgas mežiem", pašvaldība piešķirs papildu 1,45 miljonus eiro, lai nodrošinātu naudas plūsmu līdz kapitālsabiedrību apvienošanai. Tā rezultātā būvnieks jau aprīlī varēšot sākt ekspozīcijas izbūves darbus.
Kā iepriekš informēja zooloģiskajā dārzā, Himalaju ekspozīcijā būs iespēja apskatīt sniega leopardu, Himalaju melno lāci, zeltaino šakāli, manulu, dzeltenkaklu caunu, Indijas dzeloņcūku, baltpurnu briedi, Mišmi takinu, Ķīnas zilo aitu, kiangu, mājas jaku, mandarīnu tritonu, Dērbija papagaili, sarkanknābja zilo žagatu, bārdaino grifu, klinšu ērgli un citus putnus.
"Himalaji" ir pirmais posms ceļā uz zooloģiskā dārza ilgtermiņa attīstības plānā iezīmēto transformāciju par mūsdienīgu bioparku.
Rīgas dome par "Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza" pievienošanu "Rīgas mežiem" lems nākamtrešdien, 25. martā.
Nacionālais zooloģiskais dārzs ir mazākā Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrība. Zoodārzs saņem dotāciju no Rīgas pašvaldības - apmēram 1,8 miljonus eiro. Vēl pusmiljonu eiro piešķir valsts, bet pārējo veido ieņēmumi no biļetēm.
Zoodārzu gadā apmeklē ap 300 000 apmeklētāju.
Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem "Rīgas mežu" apgrozījums 2024. gadā bija 21 491 254 eiro, peļņai sasniedzot 2 009 654 eiro.
Savukārt "Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza" apgrozījums šajā periodā bija 5 423 342 eiro, bet peļņa - 14 828 eiro.