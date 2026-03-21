Pensionāru biedrība “Mežābele” svin 20 gadu jubileju
Sestdien, 14. martā, Auces pilsētas Kultūras namā kuplā draugu pulkā tika atzīmēta Vītiņu pensionāru biedrības “Mežābele” 20 gadu jubileja.
Pasākums pulcēja gan biedrības aktīvos dalībniekus, gan draugus un atbalstītājus.
Divdesmit gadi ir ievērojams laika posms, kurā biedrība kļuvusi par vietu, kur tikties domubiedriem, dalīties pieredzē, iedvesmot vienam otru un kopīgi pavadīt laiku. Šajā laikā rīkoti dažādi pasākumi, ekskursijas, talkas, radošās nodarbības un meistarklases, kas stiprinājušas kopības sajūtu un devušas iespēju senioriem aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē.
Jubilejas svinības valdīja īpaši sirsnīga gaisotne – skanēja laba vēlējumi, atmiņu stāsti un pateicības vārdi tiem, kuri bijuši līdzās biedrības izveidē un attīstībā. Tika godināti cilvēki, kuri ar savu darbu un atdevi palīdzējuši uzturēt biedrības dzīvi, kā arī tie, kuri atbalstījuši dažādu ieceru īstenošanu.
Pensionāru biedrību “Mežābele” sveica Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, viņa vietnieks Jānis Ozoliņš un Dobeles novada Sociālā dienesta vadītāja Baiba Lucaua-Makalistere, vēlot senioriem saglabāt mundrumu un dzīvesprieku arī turpmāk. Dobeles novada pašvaldības pateicības raksti tika pasniegti ilggadējai biedrības vadītājai Zandai Košinskai un biedrības aktīvistiem Guntai Cakulai, Ivaram Zeltiņam un Dzintaram Latišam.
Svinīgajā pasākumā netrūka arī muzikāli jauku mirkļu, par ko rūpējās grupa “Galaktika”, un sirsnīgu sarunu. Šīs jubilejas svinības kļuva par skaistu atgādinājumu tam, cik svarīga ir kopā būšana, savstarpējs atbalsts un iespēja senioriem būt aktīviem un sabiedrībā iesaistītiem.
Biedrības pārstāvji atzina, ka šie divdesmit gadi apliecina, cik daudz var sasniegt cilvēki, kuri apvienojas kopīgam mērķim. Arī turpmāk “Mežābele” plāno turpināt iesākto – rīkot daudzveidīgus pasākumus un veicināt senioru aktivitāti. Jubilejas svinības aizritēja sirsnīgā un pacilātā noskaņā, apliecinot, ka biedrība ir aktīva un dzīvotspējīga kopiena, pilna enerģijas jaunām idejām, tikšanās reizēm un kopīgiem piedzīvojumiem.
Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību nodaļa. Foto no Sabiedrisko attiecību nodaļas arhīva.