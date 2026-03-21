Ne tikai degvielas cenas strauji ceļas - arī cita prece rada satraukumu pircēju vidū
Pēdējā laikā bieži dzirdam par Tuvajos Austrumos notiekošā kara ietekmi uz naftas un gāzes cenām, jo šobrīd ir gandrīz bloķēta satiksme Hormuza šaurumā, kas būtiski ietekmē pasaules enerģijas tirgus. Taču uz šo šaurumu neceļo tikai nafta un gāze – tiek transportētas arī svarīgas izejvielas, tostarp mēslojums, kas ir būtisks pārtikas ražošanas elements. Pasaules līmenī mēslojuma piegādes traucējumi var radīt nopietnas sekas, un satraukums par to jūtams ne tikai nabadzīgākajās pasaules daļās, bet arī Eiropā, raksta Lsm.lv.
Pēc ANO datiem, trešdaļa no globālās mēslošanas līdzekļu tirdzniecības notiek caur Hormuza šaurumu, un ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija jau ir brīdinājusi par iespējamiem traucējumiem, kas varētu apdraudēt pārtikas ražošanu. Šādas sekas var radīt pārtikas cenu pieaugumu, un kā norāda ANO ekonomists Maksimo Torero, mēslojuma piegādes traucējumi var būtiski ietekmēt nākamo sējas sezonu.
Pēdējo nedēļu laikā mēslojuma cenas pasaulē pieaugušas par 10–30%, un šādu cenu kāpumu galvenokārt veicina uz ceļiem esošie šķēršļi, kas rodas no ceļu bloķēšanas Tuvajos Austrumos. Eksperti atzīst, ka mēslojuma trūkums vai augstās cenas rada papildu spiedienu uz lauksaimniekiem, kam tas var nozīmēt mazāku ražu.
Iespējamās sekas ir visvairāk jūtamas attīstības valstīs, piemēram, Kenijā, Pakistānā un Tanzānijā, kur mēslojuma pieejamība ir ļoti atkarīga no importētām precēm, un tās var kļūt ļoti dārgas. Eiropas Savienības amatpersonas arī izsaka bažas par to, kā karš var ietekmēt Eiropas lauksaimniekus un kā šie traucējumi var vēl vairāk palielināt pārtikas cenas.
Eiropā mēslojuma trūkums jau tagad rada problēmas, un Eiropas lauksaimniecības un pārtikas komisārs Kristofs Hansens norādījis, ka mēslošanas līdzekļu cenas kopš 2020. gada pieaugušas par 60%, radot papildus slogu graudaugu audzētājiem. Tas ir īpaši izaicinoši, jo augstās cenas var novest pie pārtikas ražošanas samazināšanās, kas tieši ietekmē patērētājus.
Lauksaimnieki jau šobrīd aicina valdības rīkoties un izstrādāt risinājumus, lai atbalstītu ražotājus un samazinātu cenu pieaugumu, jo paaugstinātās izmaksas tieši ietekmē viņu spēju saglabāt normālu ražošanu un pārtikas piedāvājumu.
Arī Ungārija jau mudina Eiropas Savienību samazināt nodevas mēslošanas līdzekļu importam no Krievijas un Baltkrievijas, kas vēl vairāk pasliktinājusi situāciju, ņemot vērā jauno bloka nodevu ietekmi. Tādējādi šī situācija vēl vairāk apdraud pārtikas cenas, radot bažas visā Eiropā.
Lai gan mēslojuma cenas varētu turpināt pieaugt, eksperti norāda, ka alternatīvi maršruti un finansiālais atbalsts būs nepieciešams, lai nodrošinātu lauksaimniekus ar pieejamiem resursiem, kā arī mazinātu pārtikas cenu pieaugumu tuvākajā nākotnē.