Augšdaugavas novadā mašīnas bagāžniekā atrod 90 000 nelegālu cigarešu
2025. gada septembrī Valsts policijas amatpersonas Augšdaugavas novadā saistībā ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti aizturēja 1993. un 2005. gadā dzimušus vīriešus. Likumsargi kopumā atrada un izņēma 90 000 cigarešu ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām. Izmeklēšana uzsāktajā kriminālprocesā ir pabeigta, un 2026. gada 10. martā lieta nodota prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
2025. gada 10. septembrī, realizējot operatīvo pasākumus, saistībā ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti, Augšdaugavas novada Vaboles pagastā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas apskates laikā transportlīdzekļa “Volvo” bagāžas nodalījumā konstatēja vairākus iepakojumus, kuros atradās 90 000 nelikumīgas cigaretes ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām.
Likumsargi, veicot operatīvos meklēšanas pasākumus, 2025. gada 16. septembrī Augšdaugavas novadā uz aizdomu pamata aizturēja 1993. un 2005. gadā dzimušus vīriešus.
Jānorāda, ka aizturētās personas jau iepriekš bija nonākušas Valsts policijas redzeslokā, saistībā ar agrāk izdarītiem mantiska rakstura noziegumiem.
Valsts policijā par notikušo tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas, proti, par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā, vai par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
2026. gada 10. martā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu, un kriminālprocesu nosūtīja prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret divām aizturētajām personām – 1993. un 2005. gadā dzimušajiem vīriešiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.