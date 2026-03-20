Saslauku un atkritumu savākšana Liepājā turpināsies arī aprīlī un maijā
Liepājā marta pirmajās nedēļās no ielām savākti 78 m³ ziemas saslauku un notīrīti ap 90 000 m² brauktuvju, turpinot intensīvu brauktuvju, ietvju un veloceļu uzkopšanu. Līdz marta beigām mehāniskā tīrīšana plānota visās A un B klases ielās, darbus turpinot arī aprīlī un maijā.
Marta pirmajās divās nedēļās no brauktuvēm, brauktuvju nomalēm, rotācijas apļiem, sadales joslām, saliņām, krustojumiem ir novākti un aizvesti 78 kubikmetru saslauku, kas galvenokārt sastāv no ziemas mēnešos izkaisītā pretslīdes materiāla, bet klāt ir arī zeme un sadzīves atkritumi, kas sakrājušies zem sniega un ledus.
Kopumā visā pilsētā notīrīti aptuveni 90 000 kvadrātmetru brauktuvju.
Tīrīšana ir paveikta Dzintaru ielā, Kūrmājas prospektā, Hika, Vites, Uliha, Roņu, Rimbenieka, Jūras, Celtnieku un Lielā ielā, Kārļa Zāles laukumā, Kungu, Siena, Ganību un Zirņu ielā, Jaunā ostmalā, Parka un vēl citās ielās.
Tīrīšanas tehnika un strādnieku brigādes, kas ielas uzkopj ar rokas instrumentiem, pagājušajā nedēļā aktīvi strādāja pilsētas centra ielās, kas iekļautas pastaigu maršrutā "Izgaismotā Liepāja".
Prioritāte ir arī pārvaldes pārziņā esošo ietvju posmu, gājēju ceļu un velo ceļu tīrīšana. Šie darbi notiek vienlaikus ar brauktuvju tīrīšanas darbiem.
Līdz 20. martam Komunālā pārvalde ir plānojusi pilnībā sakopt gājēju un velosipēdu ceļus Uliha ielā, Jūrmalas parkā, Ezermalas, Ganību, Zirņu un citās ielās.
Gājēju un veloceļu kopšanā tiek izmantota mazā traktortehnika ar slotu - tehnika ļauj darbus veikt iespējami operatīvāk.
Gan brauktuvju, gan ietvju un veloceļu tīrīšanu joprojām apgrūtina kūstošais ledus un nokrišņi. Lai ielu segumus pavasara mainīgajos laikapstākļos notīrītu pilnībā, tas jādara atkārtoti, vairākas dienas pēc kārtas.
Līdz marta beigām brauktuvju mehanizētu uzkopšanu plānota visās A un B klases ielās, t.i., maģistrālajās ielās, pa kurām kursē sabiedriskais transports, kurās atrodas sabiedriski nozīmīgas ēkas, piemēram, izglītības un veselības aprūpes iestādes un citi objekti.
Saslauku un atkritumu savākšana no ielām un veloceļiem tiks turpināta arī aprīlī un maijā, līdz brīdim, kad viss ziemas mantojums būs novākts.