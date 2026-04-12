Klienti neizpratnē: jau no paša rīta nestrādā “Swedbank” pakalpojumi
Daudzi cilvēki sociālajos tīklos svētdien sūdzējās, ka viņiem nedarbojas “Swedbank” pakalpojumi.
Bankas mājaslapā šonedēļ bija publicēts paziņojums par plānotiem IT darbiem naktī uz 10. aprīli, kuru laikā varēja būt traucējumi, bet publiski pieejamā “Swedbank” maksājumu sistēmas statusa lapā 12. aprīlī redzams arī paziņojums par plānotu apkopi, kas noslēgusies agrā rītā.
"Vai jūs apkalpošanas likmes palielinājāt tāpēc, lai piedāvātu nekvalitatīvus pakalpojumus? Mobilā aplikācija atkal nedarbojas," sociālajā tīklā "X" sadusmots pauda Kaspars.
Uz to "Swedbank" atvainojās, skaidrojot, ka "kolēģi konstatējuši traucējumus darbībā un jau strādā pie risinājuma. Tikmēr aicinām pierakstīties internetbankas versijā ar Smart-ID."
Ar sūdzībām par “Swedbank” darbības traucējumiem dalās arī citās sociālo tīklu vietnēs, tomēr jāatzīmē, ka ne visi lietotāji saskaras ar problēmām.