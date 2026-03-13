Daugavpilī iereibuši jaunieši izaicina uz divkauju atkritumu konteinerus un elektrības sadales skapi. VIDEO
Otrdienas, 10. marta, naktī Daugavpils pašvaldības policijas videonovērošanas kamerās fiksēta kāda jauniešu kompānija, kas publiskā vietā nodevās alkohola baudīšanai. Vienā no jauniešiem, kurš, iespējams, atradās alkohola reibumā, pēkšņi pamodās īstens cīnītāja gars – nespējot atrast pretinieku savā svara kategorijā, viņš uzsāka fizisku izrēķināšanos ar atkritumu konteineriem un visbeidzot dūru vicināšanai izvēlējās elektrības sadales skapi.
Lai pārtrauktu šo nevienlīdzīgo cīņu ar pilsētas infrastruktūru un vienlaikus pārliecinātos, vai "varoņiem" pēc grādīgo dzērienu degustācijas nav nepieciešama mediķu palīdzība, uz notikuma vietu nekavējoties tika nosūtīta tuvākā pašvaldības policijas ekipāža.
Daugavpils pašvaldības policija atgādina, ka šāda varoņdarbu demonstrēšana un sabiedriskās kārtības traucēšana paredz administratīvo atbildību. Saskaņā ar Administratīvo sodu likuma 11. panta pirmo daļu par to var saņemt brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt naudas soda vienībām.
Ja tiks konstatēts, ka huligānisko darbību rezultātā bojāti atkritumu konteineri vai elektrības sadales skapis, vainīgā persona var tikt saukta pie kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 185. pantu par mantas tīšu bojāšanu. Par šādu nodarījumu paredzēta brīvības atņemšana līdz diviem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.
Tā kā incidentā iesaistītie cīnītāji bija nepilngadīgi un atradās alkohola reibumā, viņi tiks saukti pie atbildības arī saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 77. panta otro daļu. Šis likuma pants par alkohola lietošanu paredz brīdinājumu vai naudas sodu līdz trim naudas soda vienībām.
Tāpat likumsargi atgādina, ka gadījumos, kad pārkāpumu izdara nepilngadīgais, viņam var tikt piemēroti audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi. Savukārt nodarīto zaudējumu atlīdzināšana var tikt piedzīta no nepilngadīgā likumiskajiem pārstāvjiem.