Ugunsgrēks netika savlaicīgi pamanīts.
Šodien 11:21
Nelaimi pamanīja pārāk vēlu: Daugavpilī izdegušā mājoklī atrod bojāgājušo
Aizvadītajā nedēļas nogalē Daugavpilī kādā dzīvojamā mājā izcēlies ugunsgrēks, kurā gājis bojā cilvēks. Ugunsdzēsēji atzīst, ka nelaime pamanīta pārāk vēlu.
Kā informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas pārvaldes pārstāve Viktorija Gribuste. svētdien plkst. 9.10 VUGD saņēma izsaukumu uz vienstāva dzīvojamo māju Daugavpilī.
Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka liesmas telpās skābekļa trūkuma dēļ jau bija izdzisušas, taču dzīvoklis bija izdedzis 60 kvadrātmetru platībā.
Notikuma vietā tika atrasts bojāgājušais. VUGD norāda, ka ugunsgrēks netika savlaicīgi pamanīts un par to netika laikus ziņots uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruni 112.
Kopumā laika posmā no piektdienas rīta līdz pirmdienas rītam VUGD saņēma 30 izsaukumus uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem vairāki prasīja cilvēku evakuāciju vai tika klasificēti kā paaugstinātas bīstamības: