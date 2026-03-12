VDD rosina kriminālvajāšanu pret divām personām par ļaunprātīgu dedzināšanu Krievijas interesēs
Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 2. martā rosināja prokuratūru uzsākt kriminālvajāšanu pret divām personām par Latvijas dzelzceļa infrastruktūrai piederīgu objektu ļaunprātīgu dedzināšanu Krievijas interesēs.
Izmeklēšanā konstatēti vairāki ar dzelzceļa infrastruktūru saistītu objektu dedzināšanas gadījumi, kas veikti aizvadītā gada augustā. Kaitnieciskās darbības bija vērstas pret dzelzceļa releju skapjiem un lokomotīvi, nodarot būtiskus bojājumus.
Kriminālprocesus par šiem svešas mantas tīšas bojāšanas un iznīcināšanas gadījumiem 2025. gada augusta beigās uzsāka Valsts policija. VDD sniedzot Valsts policijai atbalstu, aizvadītā gada septembra sākumā abas kaitnieciskās darbības veikušās personas tika aizturētas. Izmeklēšanas laikā iegūstot pierādījumus, kas liecina par noziedzīgo darbību saistību ar Krieviju, VDD 2025. gada oktobrī krimināllietu pārņēma no Valsts policijas turpmākai izmeklēšanai savā lietvedībā.
VDD izmeklēšanā noskaidroja, ka personas dzelzceļa infrastruktūrai piederīgo objektu ļaunprātīgo dedzināšanu filmējušas un videomateriālus nosūtījušas uzdevumu devējiem, kuri savukārt videomateriālus izmantojuši psiholoģiskajās operācijās, Latvijas teritorijā veiktās dedzināšanas pasniedzot kā notikumus Ukrainā. VDD vērtējumā šo pasākumu mērķis bija radīt ilūziju par Krievijas militārajiem panākumiem, iebaidot Ukrainu un tās sabiedrotos un sekmējot Ukrainas piekāpšanos Krievijas nelikumīgajām prasībām.
Dienests aizdomās turētajām personām inkriminē Krimināllikuma 77.4 pantā un 185. panta otrajā daļā paredzētos noziedzīgos nodarījumus, proti, palīdzību Krievijai pret Ukrainu vērstā darbībā un svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, kas izdarīta ar dedzināšanu.
Abām aizdomās turētajām personām patlaban kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.
Dienests atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina nozieguma izdarīšanā nav konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.