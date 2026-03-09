Indras Vilipsones kultūrpieturas nedēļai. Ko ieplānot no 9. marta līdz 15. martam?
Noslēgusies viena skaista, saulaina, pavasarīga un kutūrbagāta nedēļa, kas joprojām sociālajos tīklos uzmirdz ar sirsnīgiem paldies vārdiem, emocionālām un laimpilnām fotogalerijām – jā, es runāju par Lielās mūzikas balvas ceremonijas un koncerta atmiņu mirkļiem, kas īpaši svarīgi mūsu mūziķu saimei... bet nu dodamies tālāk.
Manā plānotājā, protams, svaru kausos pats galvenais un jaudīgākais ir mūsu Baltā nama apmeklējums, jo nedēļas nogalē - 15. marta vakarā Džuzepes Verdi "Aīdas" iestudējumā mirdzēs mūsu operdīvas Marina Rebeka un Elīna Garanča. Atceros, ka šāds tandēms pirms pāris gadiem jau bija sastopams Berlīnes Valsts operas iestudējumā un šajā opernamā izrādes starpbrīžos gaiteņos un galerijās varēja sarunāties tikai un vienīgi latviešu valodā, tādi mēs esam kultūrceļotāji, kad mūsējie ir sasniedzami tuvās un tālās pasaules malās mēs dodamies. Arī tagad gaidīšanas svētki turpinās - 15. un 17. martā spožākās latviešu operzvaigznes Marina Rebeka un Elīna Garanča mirdzēs Aīdas un Amnerisas lomās Džuzepes Verdi operā "Aīda". Radamesa lomā šajās izrādēs būs skanīgais tenors Iraklijs Kahidze. Izrādi diriģēs talantīgais jaunās paaudzes itāļu diriģents Lorenco Paserini, kurš Latvijā uzstāsies pirmo reizi.
Tālāk vedināšu jūs uz galeriju "Daugava", kur no 11. marta līdz 11. aprīlim būs skatāma gleznotājas Laimas Eglītes darbu izstāde "Retrospekcija". Izstādes ceļavārdos teikts - tāds nosaukums gleznotājas Laimas Eglītes izstādei, jo eksponētais pāris gleznas no katras desmitgades kopš Laima glezno. Tātad - 20. gs.70. - 90. gadi un 21. gs. 10. - 20. gadi. Tāds pusgadsimts glezniecībā. Viņas galvenie modeļi ir bērni un mīmi, arī draugi un draugu bērni. Būtībā Laima glezno savu dzīvi, ko viņa redz, jūt un pārdzīvo, to, kas notiek ap viņu un ar viņu. Nekas virspusējs vai sadomāts, Laimai Eglītei daudz nozīmēja pantomīma, kustību teātris, tāpēc ķermeņa valoda un žests ir viņas izteiksmes līdzeklis ne tikai uz skatuves, bet arī viņas glezniecībā. Es ļoti gaidu šo izstādi un pavasarīgās pastaigās pa mūsu galvaspilsētu, man ļoti tīk šādas brīnišķas kultūrsaliņas.
Dodoties uz izstādi, es noteikti pa ceļam ļaušos skaistai mūzikai un noklausīšos arī Latvijas Radio bigbenda mākslinieciskā vadītāja Kārļa Vanaga jauno albumu “The 7th Sense”, kas pirmo reizi izskanēja 6. martā Rīgas Kongresu namā. Tie, kuri bija izvēlējušies šo koncertu, jau ir dzirdējuši, bet tādiem kā man noteikti jāklausās - Jauno vinila plati varēs iegādāties visos mūzikas veikalos, kā arī izdevniecības “Jersika Records” mājaslapā vai “Bandcamp” platformā. Albums noklausāms arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Vinila platēs ir kaut kāda īpaša burvība, šarms un stilīgums, arī kripatiņa nostalģijas…
Kārlis pats par šo teic “Ar patīkamu satraukumu gadu mirkli, kad albums “The 7th Sense” sāks savu ceļu pie klausītājiem. Vairāku gadu laikā krātās skices un idejas, kas tapušas tikai un vienīgi aiz iedvesmas ko radīt, apkopotas 7 skaņdarbos. Esmu pateicīgs Latvijas Radio bigbenda mūziķiem par milzīgo atdevi un talantu, kas ielikts, lai šo mūziku padarītu dzīvu.”
Nedēļas nogale rādās saspringta, jo vēlmju listē ierakstīts tik daudz – piektdienas vakarā orķestrim "Sinfonietta Rīga" brīnišķskaista programma. Kamerorķestra un tā mākslinieciskā partnera Jērga Vidmaņa muzikālās satikšanās allaž izvēršas emocionāli saviļņojošos notikumos, kas atmiņās rezonē vēl ilgi. Šoreiz bavārietis Latvijā viesojas kopā ar savu talantīgo māsu Karolīnu Vidmani – to pašu pasaulslaveno vijolnieci, ar kuru plecu pie pleca viņš jau agrā bērnībā atklājis ne vien kamermuzicēšanas burvību, bet arī spēris pirmos soļus kompozīcijā.
Varbūt pat zīmīgi, ka muzikāli apdāvinātu māsu loma ļoti būtiska bijusi arīdzan ar brīnumbērna slavu apveltīto Vidmaņa dievināto ģēniju Volfganga Amadeja Mocarta un Fēliksa Mendelszona dzīvēs. Šajā gaišu cerību un pavasara gaidu spārnotajā koncertprogrammā līdzās žanra šedevriem pieskaitāmajam Mendelszona Vijolkoncertam Vidmanis licis arī šī paša sapņainā romantiķa pusaudža gados komponēto Desmito simfoniju un savu vijoles solobalsij rakstīto versiju par viņa ikonisko "Kāzu maršu".
Savukārt, turpinot atklāt aizvien jaunas nianses visiem šķietami tik labi zināmajā Mocarta daiļradē, Vidmanis uzmanību vērš uz Vīnes klasiķa noslēpumainības plīvura ieskauto 39. simfoniju. Interese par neizdibināmo un zemapziņā glabāto raksturo arī mūslaiku lietuviešu mūzikas lepnuma Justes Janulītes hipnotizējošo partitūru "Sleeping Patterns", kas veltīta miega fenomena izpētei.
Jādodas!
Visbeidzot arī kultūrtelpā "Ola Foundation" sestdien gaidāms skaists koncerts. Viņu vēstījums šāds: "Esam patiesi priecīgi un pagodināti, ka starp uzstāšanos pasaules skatuvēs Maija Kovaļevska ar prieku atgriežas Olā ar īpaši veidotu pavasara programmu. Līdzās Maijai — brīnišķīgā Agnese Egliņa, viena no savas paaudzes izcilākajām latviešu pianistēm. Programmā — opermūzikas spožākās lappuses: Mocarta, Gluka, Pučīni un citu komponistu ārijas, kurās mīt kaislība, maigums, spēks un trauslums. Šīs pasaules operas pērles Olā skanēs tuvplānā — niansēti, dziļi un patiesi.’’
Nu jau būs gana, lai saulaina un kultūrbagāta nedēļa mums visiem!